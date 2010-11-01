انعکاس عملکرد دولت توسط روابط عمومی ها ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، مهدی آذر مکان بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با سرپرست اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری همدان افزود: روابط عمومی استانداری و فرمانداری ها باید در اطلاع رسانی عملکرد دولت تمامی تلاش خود را به کار گیرند.

وی با اشاره به ارتقا جایگاه روابط عمومی استانداری ها گفت: روابط عمومی استانداری به عنوان کانون فعالیت ارتباطات در استان باید برای تقویت روابط عمومی فرمانداری ها و سایر ادارات و ارگان ها تلاش کند و نقش کلیدی در استحکام جایگاه روابط عمومی در استان ها داشته باشد.

وی خطاب به مدیران روابط عمومی استانداری ها افزود: با بهره گیری از فرصت ها و پتانسیل های شورای هماهنگی روابط عمومی در استان ها و استفاده از شیوه های نوین روابط عمومی برای ارتقا سطح کیفی و کارآمدی روابط عمومی در استان تلاش کنید.

سرپرست اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری همدان نیز ضمن ارائه گزارشی از چگونگی اهداف آینده این اداره و تبیین گزارش عملکرد از فعالیت های انجام شده، گفت: این روابط عمومی از نیروهای توانمند و متخصص تشکیل شده که برای پیشرفت کارها و انجام وظایف محوله با اعتقاد راسخ تلاش می کنند..

مسلم مخفی افزود: حمایت استاندار همدان و معاونان وی از برنامه های پیش روی این اداره به عنوان یک فرصت و نقطه قوت در امر اطلاع رسانی است.