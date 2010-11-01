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۱۰ آبان ۱۳۸۹، ۱۹:۲۹

انعکاس عملکرد دولت توسط روابط عمومی ها ضروری است

انعکاس عملکرد دولت توسط روابط عمومی ها ضروری است

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل روابط عمومی وزارت کشور گفت: انعکاس عملکرد دولت در مناطق مختلف کشور به ویژه در مناطق محروم توسط روابط عمومی استانداری ها ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، مهدی آذر مکان بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با سرپرست اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری همدان افزود: روابط عمومی استانداری و فرمانداری ها باید در اطلاع رسانی عملکرد دولت تمامی تلاش خود را به کار گیرند.

وی با اشاره به ارتقا جایگاه روابط عمومی استانداری ها گفت: روابط عمومی استانداری به عنوان کانون فعالیت ارتباطات در استان باید برای تقویت روابط عمومی فرمانداری ها و سایر ادارات و ارگان ها تلاش کند و نقش کلیدی در استحکام جایگاه روابط عمومی در استان ها داشته باشد.

وی خطاب به مدیران روابط عمومی استانداری ها افزود: با بهره گیری از فرصت ها و پتانسیل های شورای هماهنگی روابط عمومی در استان ها و استفاده از شیوه های نوین روابط عمومی برای ارتقا سطح کیفی و کارآمدی روابط عمومی در استان تلاش کنید.

سرپرست اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری همدان نیز ضمن ارائه گزارشی از چگونگی اهداف آینده این اداره و تبیین گزارش عملکرد از فعالیت های انجام شده، گفت: این روابط عمومی از نیروهای توانمند و متخصص تشکیل شده که برای پیشرفت کارها و انجام وظایف محوله با اعتقاد راسخ تلاش می کنند..

مسلم مخفی افزود: حمایت استاندار همدان و معاونان وی از برنامه های پیش روی این اداره به عنوان یک فرصت و نقطه قوت در امر اطلاع رسانی است.

کد مطلب 1183073

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