سعیدلو در جمع بازیکنان تیم فوتبال امید ایران حضور یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان تمرین عصر دوشنبه تیم فوتبال امید ایران، علی سعیدلو به همراه علی کفاشیان و فریدون معینی در محل کمپ تیمهای ملی حاضر شده و با بازیکنان این تیم دیدار کردند.
باتوجه به اتمام زمان تمرین تیم فوتبال امید ایران، بازیکنان و مربیان این تیم در سالن اجتماعات کمپ تیمهای ملی گردهم آمده و با سعیدلو و کفاشیان دیدار و گفتگو کردند.
تیم فوتبال امید ایران برای شرکت در بازیهای آسیایی گوانگجو بامداد روز چهارشنبه تهران را به مقصد این شهر ترک می کند.
تیم فوتبال امید ایران در گروه B مسابقات فوتبال بازیهای آسیایی گوانگجو با تیمهای ترکمنستان، بحرین و ویتنام همگروه است و به ترتیب طی روزهای 17 ، 19 و 22 آبانماه در مرحله مقدماتی با حریفان خود روبهرو خواهد شد. مسابقات فوتبال بازیهای آسیایی گوانگجو از 16 آبانماه آغاز میشود.
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