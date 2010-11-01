  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۰ آبان ۱۳۸۹، ۱۸:۲۹

در آستانه اعزام به گوانگجو؛

سعیدلو در جمع بازیکنان تیم فوتبال امید ایران حضور یافت

سعیدلو در جمع بازیکنان تیم فوتبال امید ایران حضور یافت

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی در آستانه اعزام تیم فوتبال امید ایران به بازی‌های آسیایی گوانگجو در جمع بازیکنان این تیم حضور یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان تمرین عصر دوشنبه تیم فوتبال امید ایران، علی سعیدلو به همراه علی کفاشیان و فریدون معینی در محل کمپ تیم‌های ملی حاضر شده و با بازیکنان این تیم دیدار کردند.

باتوجه به اتمام زمان تمرین تیم فوتبال امید ایران، بازیکنان و مربیان این تیم در سالن اجتماعات کمپ تیم‌های ملی گردهم آمده و با سعیدلو و کفاشیان دیدار و گفتگو کردند.

تیم فوتبال امید ایران برای شرکت در بازیهای آسیایی گوانگجو بامداد روز چهارشنبه تهران را به مقصد این شهر ترک می کند.

تیم فوتبال امید ایران در گروه B مسابقات فوتبال بازی‌های آسیایی گوانگجو با تیم‌های ترکمنستان، بحرین و ویتنام همگروه است و به ترتیب طی روزهای 17 ، 19 و 22 آبان‌ماه در مرحله مقدماتی با حریفان خود روبه‌رو خواهد شد. مسابقات فوتبال بازی‌های آسیایی گوانگجو از 16 آبانماه آغاز می‌شود.

کد مطلب 1183078

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه