سعیدلو در جمع بازیکنان تیم فوتبال امید ایران حضور یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان تمرین عصر دوشنبه تیم فوتبال امید ایران، علی سعیدلو به همراه علی کفاشیان و فریدون معینی در محل کمپ تیم‌های ملی حاضر شده و با بازیکنان این تیم دیدار کردند.

باتوجه به اتمام زمان تمرین تیم فوتبال امید ایران، بازیکنان و مربیان این تیم در سالن اجتماعات کمپ تیم‌های ملی گردهم آمده و با سعیدلو و کفاشیان دیدار و گفتگو کردند.

تیم فوتبال امید ایران برای شرکت در بازیهای آسیایی گوانگجو بامداد روز چهارشنبه تهران را به مقصد این شهر ترک می کند.