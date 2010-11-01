12 هزار شغل در لرستان ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمدرضا ملکی راد عصر دوشنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان در سخنانی اظهار داشت: از این تعداد شغل 10 هزار و 325 شغل در بخش خدمات ایجاد شده است.

وی ادامه داد: همچنین در شش ماه نخست سال جاری 873 فرصت شغلی در بخش کشاورزی و یک هزار و 152 فرصت شغلی در بخش صنعت لرستان ایجاد شده است.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان با بیان اینکه بخشی از این افراد از طریق آزمون جذب شده اند، یادآور شد: یک هزار و 712 نفر از تعداد افراد مشغول به کار شده در استان در قالب آزمون استخدامی جذب آموزش و پرورش استان لرستان شده اند.

ملکی راد با تاکید بر اینکه در تهیه این آمار نهایت دقت صورت گرفته است، بیان داشت: شغلهای ایجاد شده در واحدهای صنعتی سطح استان با ارائه لیست بیمه افراد مورد استناد قرار گرفته است.

وی با اشاره به ایجاد 397 شغل در قالب طرح های صنعتی اداره کل صنایع و معادن است، افزود: همچنین در بخش حمل و نقل استان نیز 440 شغل ایجاد شده است.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان به تفکیک به میزان اشتغال دستگاههای مختلف استان اشاره کرد و گفت: از تعداد شغلهای ایجاد شده در شش ماه نخست سال جاری 229 شغل در بنیاد مسکن، 952 شغل در کمیته امداد، 365 شغل در علوم پزشکی، دو هزار و 426 شغل در بازرگانی، چهار هزار و 105 شغل در مسکن و شهرسازی، 621 شغل در حوزه میراث فرهنگی و 304 شغل در بخش بهزیستی بوده است.