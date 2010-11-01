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۱۰ آبان ۱۳۸۹، ۱۹:۱۹

دفتر نخبگان در مازندران راه اندازی شود

دفتر نخبگان در مازندران راه اندازی شود

ساری - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری، راه اندازی دفتر نخبگان در استان را ضروری دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر در بابل، داوود طالبی در نشست صمیمی با رئیس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با اشاره به اینکه باید به تولید علم و فناوری به عنوان یک امر جهادی در کشور نگاه شود، افزود: امروزه قدرت اصلی هر کشور و سازمانی بر اساس اقتدار علمی و فناوری است و برای نشان‌دادن اقتدار خود و رسیدن به پیشرفت و رفاه باید به سمت توسعه علم و فناوری حرکت کنیم.

طالبی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری تصریح کرد: بنا به فرموده مقام معظم رهبری سرمایه‌گذاری در حوزه علم و فناوری، سرمایه‌گذاری از با اولویت‌ترین امور کشور است.

وی یکی از عوامل موثر عبور نظام از گردنه‌های سخت در سالهای گذشته را تکیه بر توانمندی‌های علمی برشمرد و بیان داشت: استان مازندران در همه عرصه‌ها اعم از علمی، دینی، جهاد و دفاع مقدس به دلیل توجه مدیریت عالی استان نمونه و الگوی کشور است.    

طالبی تصریح کرد: راه‌اندازی دفتر نخبگان در مازندران زمینه‌ساز افزایش تعامل افراد نخبه و برگزیده استان است و این پیشرفت با دیدگاه مثبت رئیس دانشگاه صنعتی بابل و هیئت رئیسه این دانشگاه و همچنین رئیس بنیاد ملی نخبگان مازندران محقق می‌شود.

وی افزود: با توجه به ظرفیت‌های فراوانی که در استان مازندران وجود دارد، امیدواریم با راه‌اندازی دفتر نخبگان، این استان به قطب علمی کشور تبدیل شود.

طالبی گفت: با توجه به ظرفیت بسیار زیاد مازندران با راه‌اندازی دفتر نخبگان، مازندران به قطب علمی کشور تبدیل می‌شود.

رئیس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل نیز اظهار داشت: این دانشگاه ظرفیت لازم را برای پرورش استعداهای نخبگان در سطح کشور را داراست. 

عسکر جانعلی‌زاده با اشاره به اینکه همکاری با بنیاد ملی نخبگان کشور و دفتر ریاست جمهوری یک افتخار بزرگ است، اظهار داشت: کشور ایران باید به سمت تولید علم از سوی نخبگان حرکت کند.  

وی با اشاره به اینکه جهش علمی کشور با درایت و تیزبینی رهبر معظم انقلاب و نیز توانمندی‌های رئیس جمهوری رو به افزایش است، تصریح کرد: حضور احمدی‌نژاد در مجامع بین المللی و استقبال گرم از وی نشانه اقتدار ایران است که با شجاعت در دل دشمنان به سخنرانی می‌پردازد.  

جانعلی‌زاده بر علم‌آموزی دانشجویان با محوریت بومی سازی تاکید کرد و بیان داشت: تولید علم در مازندران باید در مسیری هدایت شود که توسعه و دستیابی به چشم‌ انداز 20 ساله استان را در پی داشته باشد.  

وی با بیان اینکه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به عنوان نخستین و تنها دانشگاه صنعتی شمال کشور توانسته است در عرصه‌های جهانی افتخارات ارزشمندی کسب کند، افزود: بی‌شک ارتقای سطح همکاری‌های بنیاد ملی نخبگان با دانشگاه صنعتی بابل دستاوردهای بزرگی را برای استان به همراه دارد.  

وی یادآور شد: این دانشگاه با توجه به نوپا بودن توانسته است در عرصه‌های پژوهشی افتخارات زیادی در سطح جهانی و ملی کسب کند. 

رئیس دانشگاه صنعتی بابل در پایان اظهار داشت: امسال دبیرخانه هفته پژوهش استان مازندران در این دانشگاه مستقر شده است و تمهیدات لازم برای اجرای برنامه‌های لازم مهیا شد.

کد مطلب 1183086

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