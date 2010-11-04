فعالیتهای ابتکاری و جدید در حوزه فرهنگ قزوین حمایت می شود

اجمد عجم در گفتگو با خبرنگار مهر در اقزوین در خصوص وضعیت فرهنگی در دولتهای نهم و دهم اظهار داشت: با توجه به شعارها و اهداف دولت که در مسیر آرمانهای انقلاب بوده است و از آنجایی که انقلاب ما فرهنگی است روی کار آمدن این تفکر و نوع مدیریت برآمده از این تفکر ویژگی های فرهنگ انقلاب را دارد و دولت نیز با دغدغه و وسواس وظایف خطیر خود را براساس اصول انقلاب پیگیری می کند.

وی افزود: همانگونه که در عرصه های دیگر مردم شاهد جهش و شتاب موثری هستند در حوزه فرهنگ نیز سمت گیری و برنامه ریزی های اساسی و تاثیر گذاری صورت گرفته و اختصاص منابع قابل ملاحظه و تصویب طرح های مهم فرهنگی در سفرهای سوم دولت بیانگر این ادعاست.

استاندار در مورد زیر ساختهای فرهنگی استان نیز گفت: تکمیل زیر ساخت ها، اصلاح ساختار و روشها و تقویت ارکان برنامه ریزی و اجرا که شامل دستگاههای اجرایی این حوزه هستند و تقویت بنیه محتوایی و شکلی آن ها از نیازهای عمومی کشور از جمله استان است که با سابقه درخشان در حوزه های تاریخ تفکر، علم و دانش، حکمت و فلسفه، هنر و معماری، فرهنگ بومی و فرهنگ دینی، موقعیت فرهنگی قزوین و تاثیرآن در کشور چهره های اثرگذار و شاخص دوره های مختلف و جغرافیای ویژه از بسترهای مهم اصلی حوزه فرهنگ در استان محسوب می شود.

عجم در مورد عملکرد ادارات و سازمانهای فرهنگی استان بیان کرد: به طور کلی از فعالیتهای مفید، نو، بهنگام و موثر در حوزه فرهنگ حمایت کرده و خواهیم کرد و با توجه به تنوع و تعدد ماموریت ها و حوزه اقدامات در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی توقعات ازاین بخش بیشتر است و به همین نسبت ارتباط و پیگیری و حمایت جدی ما در این حوزه بیشتر خواهد بود و امیدواریم بتوانیم با تلاش مسئولان فرهنگی از حداکثر ظرفیت این دستگاه استفاده کنیم.

عجم در خصوص برگزاری نمایشگاه کتاب در استان هم خاطرنشان کرد: هرانسان آگاه به مسائل فکری و فرهنگی موقعیت وجایگاه کتاب واثر آن در توسعه تفکر و ایجاد بینش ونگرش و ارتباط آحاد جامعه را بخوبی تشیخص می دهد وهرچه ارتباط آحاد جامعه با این محصول فرهنگی بیشتر وعمیق تر شود موتور توسعه وسرعت تعالی در وضعیت بهتر و جایگاه خود قرار خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: هرچند تا رسیدن به جایگاه مطلوب فاصله داریم اما نمایشگاه کتاب به واسطه ایجاد شور و اشتیاق برای برقراری ارتباط با کتاب نقش مهمی برعهده دارد.

وی اظهار امیدواری کرد که با استقبال خوب مردم از نمایشگاه کتاب بخشی از نیازهای فرهنگی مردم استان به کتاب تامین شود.