اتحادیه عرب در اربیل عراق نمایندگی دایر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازپایگاه النهرین ،"عمرو موسی "گفت: اتحادیه عرب قصد دارد در اربیل عراق نمایندگی دایر کند وعلاوه برآن فعالیت این اتحادیه در بغداد نیز افزایش می یابد.

ازسوی دیگر"برهم صالح" ضمن ابراز خرسندی ازافتتاح نمایندگی اتحادیه عرب، تاکید کرد: کردها مایل به ایفای نقش فعال کشورهای عربی درعراق هستند.منافع کردها در تعامل پیوسته با اعراب عراق و کشورهای پیرامون آن است.

وی با استقبال ازطرح "ملک عبدالله" برای میزبانی گروههای سیاسی عراقی افزود: این اقدام پیام محبت آمیز برای عراق و آینده آن است ما خواهان نقش موثر کشورهای عربی در کمک به مردم عراق هستیم.

صالح تصریح کرد: طرح گفتمان سیاسی "مسعود بارزانی" برای حل بحران تشکیل دولت درحال اجرایی شدن است و تعامل خوبی از سوی گروههای عراقی با این طرح وجود دارد.

نخست وزیر اقلیم کردستان عراق درباره مذاکراتش با دبیرکل اتحادیه عرب گفت: برنامه های توسعه پایدار در این منطقه را مورد بررسی قرار دادیم زیرا بدون توسعه پایدار مشکلات اجتماعی و اقتصادی درجهان عرب باقی خواهد ماند.