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۱۰ آبان ۱۳۸۹، ۱۸:۵۱

ابراز رضایت سرپرست حجاج ایرانی از عملکرد ستاد مدینه

حجت الاسلام سیدعلی قاضی عسکر امروز دوشنبه 10 آبان ماه از بخشهای مختلف ستاد مدینه منوره بازدید و از نحوه عملکرد این ستاد ابراز رضایت کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از مدینه منوره، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در بازدید از بخشهای مختلف سازمان حج و زیارت در مدینه منوره از نزدیک روند فعالیتهای ستاد را مورد توجه قرار داد و رهنمودهای لازم را ارائه داد.

حجت الاسلام قاضی عسکر در بازدید صبح دوشنبه از واحدهای مختلف ستاد مدینه، ضمن ابراز رضایت از عملکرد مدیران و کارکنان ستاد بر کسب رضایت زائران و ایجاد رفاه و آسایش آنان تأکید کرد و گفت: مدیران ستاد باید با تعامل و ارتباط بیشتر با مسئولان عربستان سعودی در رفع مشکلات زائران به ویژه زائران جانباز تلاش کنند.
 
در پایان این بازدید مجردی مسئول ستاد مدینه گزارشی از عملکرد و برنامه های آتی ستاد ارائه داد و گفت: امسال در مقایسه با سالهای گذشته با کمترین مشکلات و نارساییها روبه رو بودیم.
 
 
کد مطلب 1183103

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