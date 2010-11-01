کارگاه آموزشی ساماندهی و مدیریت اعزام به پل جمرات برگزار شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از مدینه منوره به نقل از سازمان حج و زیارت، در این جلسه وزیر حج عربستان سعودی در خصوص تعداد حجاج در موسم حج سال جاری اظهار داشت حدود یک میلیون 700 هزار نفر از خارج و تعداد یک میلیون 250 هزار نفر از داخل عربستان فریضه حج را در سال جاری بجا خواهند آورد.

بنا به اظهارات وزیر حج و در کارگاه آموزشی مزبور مسائل مهم مربوط به شرح وظایف امن العام، دفاع مدنی، وزارت حج، سازمان هواشناسی، مرکز پژوهشهای حج وزارت امور شهرداریها و دهداریها و نیروهای امنیتی ویژه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

جانشین فرماندهی کل نیروی انتظامی عربستان به نوبه خود به مهمترین برنامه هایی که این نیروها درآنها مشارکت خواهند داشت اشاره کرد و گفت نیروی انتظامی عربستان بر ضرورت رعایت مسیرهای یکطرفه تاکید و به مشکلات احتمالی حرکت حجاج در ایام تشریق منجمله حرکت توده های انبوه حجاج از طریق تونل مصصیم، مفصل، بیتوته در معابر و اماکن عمومی در منطقه ربوه الحضارم، حرکت انبوه جمعیت در ربع صدقی حرکت موج جمعیت در روز دوازدهم از جمرات به ششه و حرم و حرکت توده ها در روز 12 ذی الحجه در خیابان ملک خالد توجه دارد.



معاون وزیر شهرداریها و مسوول پروژه های مرکزی در مشاعر مقدس نیز در این نشست در خصوص قطار مشاعر مقدس اظهار داشت حجاج خارج خصوصاً آنهایی که نزدیک ایستگاههای قطار سکونت دارند می توانند از قطار مشاعر در ایام تشریق استفاده کنند مشروط به اینکه هماهنگی قبلی با وزارت حج ( قبل از ایام حج ) بعمل آمد و بدین ترتیب این افراد می توانند جهت عزیمت به پل جمرات از قطار مشاعر استفاده کنند.



براساس اظهارات نامبرده ظرفیت راهها و خیابانهای منی منتهی به پل جمرات به 300 هزار نفر در ساعت می رسد. وی افزود که قطار مشاعر باعث توزیع جمعیت رمی کننده در طبقات 5 گانه پل جمرات خواهد شد و در موسم حج سال جاری 1431 یکی از خطوط قطار وارد مدار خواهد شد و در موسم حج سال آینده خط دوم آن وارد مدار خواهد می شود اما برای بلیط دوره کامل قطار مشاعر ( منی، عرفات، مزدلفه، منطقه جمرات )250 ریال سعودی تعیین شده و علاوه بر حجاج داخل، حجاج زمینی و حجاج کشورهای عربی شورای همکاری خلیج فارس که استفاده کننده اصلی از قطار مشاعر هستند.



به گفته وی حجاج کشورهای دیگر و کارمندان ادارات و ارگانهای دولتی نیز می توانند در ایام تشریق از قطار استفاده کنند. ( فقط برای تردد به پل جمرات و ایستگاههای داخل منی )و بهای بلیط آنها 100 ریال سعودی می باشد. 1-آبی ویژه ایستگاههای( عرفات1، مزدلفه1، منی1 ) 2-زرد ویژه ایستگاه های ( عرفات2، مزدلفه2، منی2 ) 3-سبز ویژه ایستگاه های ( عرفات3، مزدلفه3، منی3 )