نمایندگان زنجان، بهشهر، همدان و بجنورد به پیروزی رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان هفته اول از دور برگشت رقابت‌های کشتی آزاد لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور (جام ولایت) عصر امروز دوشنبه چهار دیدار در شهرهای سنندج، بهشهر، بجنورد و تبریز برگزار شد که طی آن نمایندگان بجنورد، همدان، زنجان و بهشهر مقابل رقبای خود به پیروزی رسیدند.

- نتایج دیدارهای امروز مسابقات لیگ دسته اول کشتی آزاد به شرح زیر است:

گروه اول:

* تربیت بدنی کردستان 2 - آبفای زنجان 5

* منتخب کشتی بهشهر 5 - مقاومت شهرداری کرج 2

گروه دوم:

* امیدبخش شهرداری بجنورد 5 - کشت و صنعت زمان کاربروجرد 2

* عرشیا داروی تبریز 3 - فوارگستر همدان 4

در پایان هفته اول از دور برگشت رقابت‌های کشتی آزاد لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور تیم‌های منتخب بهشهر و امیدبخش شهرداری بجنورد صدرنشین گروه‌های اول و دوم هستند. هفته دوم از دور برگشت این رقابت‌ها روز دوشنبه 17 آبان ماه برگزار می شود.