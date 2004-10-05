مجيد مجيدي : نخستين اقتباس از سينماي ايران را به فال نيك مي گيرم

به گزارش خبرنگاراعزامي " مهر" به اصفهان وي گفت : دوسال پيش مسئولان يك كمپاني سنگاپوري با من تماس گرفتند وخواستند كه كپي رايت فيلم " بچه هاي آسمان" را به آنها واگذاركنم .من پس ازبررسي سوابق كارگرداني كه مي خواست اين فيلم را بسازد ، پذيرفتم اين امرصورت گيرد. درواقع سابقه اين كارگردان به گونه اي بود كه بتوانم آن چيزي كه مانند تكه اي ازوجودم هست را به دستش بسپارم.



مجيدي با اشاره به اين كه " دوان به سوي خانه " نخستين اقتباس ازسينماي ايران درجهان است ، خاطرنشان كرد: من اين اتفاق را به فال نيك مي گيرم. اميدوارم سينماي ايران همان طوركه توانسته درجشنواره هاي جهاني موفق شود دربازارهاي جهاني هم حضوري فعال داشته باشد، خوشبختانه سينماي ايران پتانسيل اين امررا دارد.



" مجيدي " ازجلال مقامي وهمكارانش كه دوبله همزمان اين فيلم را برعهده داشتند تشكركرد.