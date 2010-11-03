حجم مراجعات دادگاههای پاکدشت سنگین است

قربانعلی مقبلی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاکدشت افزود: در شهرستان باید کاهش مراجعین به دستگاه قضایی سرعت گیرد، چراکه این حجم سنگین مراجعین که هم اکنون در دادگاه ها وجود دارد، دردآور است.

وی ادامه داد: مردم پاکدشت باید از دو طریق فرهنگسازی مسئولان و سرعت بیشتر دستگاه قضائی در رسیدگی به پرونده ها از رفت و آمدهای مکرر و زیاد به دادگاهها اجتناب کنند.

ادارات شهرستان اختلافاتشان را به دادگاهها نکشانند

رئیس شورای اداری شهرستان پاکدشت تأکید کرد: ادارات شهرستان نیز نباید اختلافات و مسائل جزئی کاری خود را به دستگاه قضایی و دادگاهها بکشانند.

وی افزود: اختلافات ادارات زیر مجموعه شهرستان پاکدشت باید قبل از ورود به دستگاه قضایی توسط معاونت اداری مالی فرمانداری حل شود.

فرماندار پاکدشت اظهار داشت: مشکلات بین دو اداره اگر جنبه سیاسی داشته باشد، معاونت سیاسی و انتظامی فرمانداری باید حل کننده این مشکلات باشد.

وی اضافه کرد: امروزه باید هنر مدیران این باشد که مسائل را بین خود حل و فصل کنند و مراجعه به دادگستری را آخرین راهکار بدانند.

مقبلی افزود: اختلافات بین مسئولان ادارات را نماینده حاکم و دولت پیگیری می کند تا در حوزه اداری، مالی، سیاسی و... مورد بررسی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: تمام همت و تلاش مسئولان پاکدشت باید معطوف کار مضاعف باشد تا این شهرستان در پیچ و خم مسائل پیش پا افتاده گرفتار نشود و مردم این منطقه، شاهد عمران و آبادانی بیشتر و سریعتر باشند.