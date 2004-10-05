گزارشي از اتفاقات جشنواره كودك و نوجوان اصفهان

امروز درسومين گام از جشنواره بين المللي فيلم هاي كودك ونوجوان ، اصفهان شاهد اخبار تازه اي در برگزاري جشنواره بود.