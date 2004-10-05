گزارشي از اتفاقات جشنواره كودك و نوجوان اصفهان

به گزارش خبرنگار اعزامي" مهر" به اصفهان، در كنار اعتراض ميهمانان به ويژه منتقدين حاضر در جشنواره به نحوه برگزاري و انتخاب گردانندگان جلسات نقد و بررسي جشنواره نوزدهم شاهد خبرهاي خوشايندي از گوشه و كنار برگزاري خود بود.
* بهترين سينما و بهترين نيروهاي انساني همكار در سينما ها تشويق و تقدير شوند. به پيشنهاد اداره نظارت و ارزشيابي و با تأييد دبير جشنواره براي ارتقاء سطح خدمات دهب به مخاطبان ، در اين دوره جوايزي گرفته شده است. بهترين سينما 3 سكه بهار آزادي ، بهترين مدير سينما دو سكه بهار آزادي بهترين مسئول نمايش يك سكه بهارآزادي وبهترين سالن نيم سكه بهارآزادي پاداش دريافت مي كنند.
* همزمان بانخستين روزهاي نوزدهمين جشنواره بين المللي فيلم كودك ونوجوان سايت مجمع سينماي كودك ونوجوان ايران به نشاني WWW.majma-iscye.com نيزفعال شد.فعاليت شوراي مركزي ، طرح فيلمنامه ،آشنايي با اعضاء، توليدات مجمع ، پخش تاريخچه سينماي كودك واخبارازبخش هاي مختلف اين سايت خواهد بود.
* سايت فارابي به نشاني WWW.ICFF-ir.com نيزدرطول جشنواره آخرين اخبار، اطلاعات وعكس ها را دراختيارعلاقمندان قرارمي دهد.
* داوران دوبخش بين الملل وآسيا درسينماهايي كه براي نمايش فيلم هاي اين بخش درنظرگرفته شده به تماشاي فيلمها مي پردازند.داوران بخش بين الملل درتالارهنر، داوران بخش آسيا درسينما قدس وداوران سينماي ايران ، ساحل ، قدس وچهارباغ فيلم ها را مي بينند.
* محمد تقي فهيم ، كامران ملكي و علي شيدفر داوران انجمن منتقدان و نويسندگان سينماي ايران در نوزدهمين جشنواره بين المللي كودك ونوجوان اصفهان هستند . داوران انجمن بهترين فيلم برگزيده بخش سينماي ايران را از ديد خود انتخاب مي كنند .
* با توجه به اين كه نمايش برخي از فيلم ها گاه با مشكلات صدا و تصوير همراه مي شود ، دفتر جشنواره از تمام كارگردانها و دست اندركاران تقاضا كرد كه اين اشكالات را به اطلاع روابط عمومي برسانند .
* كاتالوگ و بولتن نوزدهمين جشنواره بين المللي كودك ونوجوان اصفهان براي اولين بار به صورت چهار رنگ منتشر شد .
* در سومين روز برگزاري جشنواره ده جلد كتاب تازه منتشر شده به ميهمانان جشنواره اهدا شد . اين كتابها درباره زيرساخت هاي سينماي كودكان و نوجوانان است .
* دوبله همزمان فيلم هاي خارجي توسط گروه هاي متعدد دوبله حرفه اي طبق روال سال هاي گذشته رضايت بيشتر مخاطبين را از نمايش فيلم هاي خارجي فراهم كرده است .
امروز درسومين گام از جشنواره بين المللي فيلم هاي كودك ونوجوان ، اصفهان شاهد اخبار تازه اي در برگزاري جشنواره بود.
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