شرکت فولاد موظف به ایجاد 500 هکتار فضای سبز در اهواز شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، سید جعفر حجازی شامگاه دوشنبه در ستاد نهضت سبز استان با بیان اینکه باید از تمام ظرفیتها برای توسعه فضای سبز استان بهره گرفت، مشارکتهای مردمی در این زمینه را مهم توصیف کرد و اظهار داشت: علاقمند کردن مردم برای ایجاد فضای سبز و نهادینه کردن آن در جامعه امری ضروری است.



وی با بیان اینکه تغییر چهره استان در گرو توسعه فضای سبز است ضمن اشاره به تغییرات اقلیمی و اینکه در مدتی که از پائیز گذشته هنوز بارندگی در استان نداشته ایم، افزود: انتظار داریم در شش ماهه دوم سال که آب و هوای استان بهتر می شود شاهد چند برابر شدن فضای سبز باشیم.

حجازی ادامه داد: این حرکت محدود به شهرداریها و راه و ترابری نیست و همه دستگاه ها باید در توسعه فضای سبز خوزستان مشارکت کنند. از جمله این دستگاه ها سازمان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی هستند که توسعه فضای سبز وظیفه ذاتی آنها به شمار می رود و این دو دستگاه باید توسعه باغات را در دستور کار خود قرار دهند.



استاندار خوزستان ضمن اشاره به احداث 40 هزار واحد مسکونی در طرح مسکن مهر در استان تصریح کرد: سازمان مسکن و شهرسازی همگام با دیگر ساختها باید نسبت به ایجاد فضای سبز در این حل ساخت منازل طرح مسکن مهر اقدام کند.



وی همچنین بر احداث فضای سبز در اطراف تاسیسات آبرسانی تاکید کرد و گفت: در جلسات آینده شرکتهای آب و فاضلاب اهواز، استان و روستایی و همچنین سازمان آب و برق باید گزارش تعهدات خود در این راستا را ارائه دهند.



حجازی با اشاره اینکه اعتبار بیابان زدایی 200 هزار هکتار از بیابانهای استان توسط وزارت نفت مصوب و توافق نامه نیز منعقد شده که منابع طبیعی باید اجرایی شدن این مصوبه را پیگیری کند، عنوان کرد: 500 هکتار از اراضی در شرق اهواز برای ایجاد فضای سبز تحول فولاد خوزستان شده است.



خوزستان 33 شهرک صنعتی و 11 ناحیه صنعتی دارد که در سال گذشته 11 هکتار و در سال جاری 20 هکتار فضای سبز در آن اجرا شده است.