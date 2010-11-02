سامانه پیام کوتاه طرح هدفمندکردن یارانه ها راه اندازی شد

استاندار خوزستان در این خصوص به خبرنگار مهر در اهواز گفت: سامانه پیام کوتاه 3002701 یک گام مهم در مسیر اطلاع رسانی و برقراری پل ارتباطی سریع میان مردم و مسئولان است.

سید جعفر حجازی به ویژگی های مهم این سامانه پرداخت و اظهار داشت: شهروندان خوزستانی می توانند هر گونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را با موضوع طرح هدفمندی یارانه ها در یک پیامک به این سامانه ارسال کنند.

وی همچنین با تاکید بر اینکه مردم بهترین ناظر بر بازار در زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه ها هستند، گفت: دریافت پیامکهای مردمی در خصوص چگونگی توزیع کالا و قیمتهای بازار می تواند مسئولان را در جهت اجرای هر چه بهتر طرح هدفمندی یارانه ها کمک کند.

استاندار خوزستان ارسال آخرین وضعیت قیمت اقلام اساسی را به دارندگان تلفن همراه از دیگر مزیتهای این سامانه عنوان و افزود: تدابیری اندیشه شده تا با معرفی یک کد که شماره آن بعدها اعلام خواهد شد و ارسال آن به سامانه 30002701 شهروندان عزیز بتوانند از آخرین قیمت اقلام اساسی در بازار مطلع شوند.



حجازی بر نقش مهم تمامی رسانه های استان در زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه ها تاکید کرد و ضمن اعلام اینکه روند اطلاع رسانی در خصوص هدفمندی یارانه ها به صورت متمرکز از استانداری خوزستان انجام خواهد شد، گفت: برنامه ریزیهای لازم برای مصاحبه استاندار و مدیران مسئول در طرح هدفمندکردن یارانه ها با رسانه های مختلف استان انجام شده که به طور متعاقب اعلام می شود.