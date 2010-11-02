کسب مقامهای جهانی با تمرکز بر روی ورزش دانش آموزی ممکن می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سبزوار، رئیس اداره تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش استان خراسان رضوی شامگاه دوشنبه با اشاره به تاسیس یک مدرسه ورزش در هر استان از اول مهر ماه سال جاری تحصیلی افزود: این مدارس در مقطع راهنمایی و به ازای هر استان یک مدرسه تاسیس شده است که در این مدارس علاوه بر دروس تحصیلی عادی شش ساعت درس فوتبال آموزش داده می شود.

عباس میر سیستانی گفت: استخدام 20 هزار معلم تربیت بدنی اولین و بزرگ‌ترین گام برای نهادینه کردن ورزش دانش آموزی بود که به حمد الله انجام پذیرفت.

وی اظهار داشت: امروز زمینه رشد و پرورش ورزشکاران را باید از سنین پایین فراهم سازیم .

میر سیستانی در ادامه با اشاره به طرح آموزش شنای دانش آموزی این طرح را یک طرح بسیار بزرگ و آینده دار دانست که علیرغم هزینه‌های بالا منشا خدمات بسیاری در آینده می‌شود.

وی در توضیح طرح آموزش شنای دانش آموزان این طرح را یک طرح 10 ساله عنوان کرد که پس از آن هر دانش آموزش در مقطع ابتدایی باید حداقل یک شنا را به صورت حرفه‌ای آموخته باشد.

معاون مدیر کل و مدیر آموزش و پرورش سبزوار هم در این مراسم ضمن خیر مقدم به همه میهمانان حاضر در این مراسم به گوشه‌ای از اقدامات تربیت بدنی آموزشگاه‌های آموزش و پرورش اشاره کرد.

قدرت اله راه چمنی افزود: برگزاری مسابقات دانش آموزی استان خراسان رضوی در 60 رشته در تابستان گذشته و نیز تشکیل کانون‌های ورزشی در 60 رشته از اهم اقدامات بوده است .

وی با اشاره به توفیقات و مدال‌های دانش آموزان سبزواری افزود: کسب مقام قهرمانی آموزشگاه‌های استان خراسان رضوی، کسب 45 مقام تیمی در سطح استان خراسان رضوی، کسب حدود 500 مدال طلا، نقره و برنز توسط دانش آموزان در سطح استان خراسان رضوی، کسب 42 مقام رنگی در سطح کشور را از مهم‌ترین توفیقات تربیت بدنی آموزشگاه‌ها دانست.

وی ابراز امیدواری کرد با تامین اعتبار و تکمیل مجتمع ورزشی شهید چمران در جوار مزار شهدای گمنام توحید شهر در سال جاری زمینه ورزش برای جمع بیشتری از دانش آموزان این شهرستان ایجاد شود .

در ادامه این مراسم سالن بدنسازی و پایگاه قهرمانی تربیت بدنی آموزشگاه‌های سبزوار افتتاح شد.

سالن بدنسازی قاضی زاده با متراژ 150 متر مربع فضا به علاوه 30 متر رختکن با هزبنه‌ای بالغ بر 300 میلیون ریال جهت استفاده دانش آموزان و مربیان به بهره‌برداری رسید در این سالن امکانات ترکیبی شامل امکانت دوچرخه سواری، بوکس، کاراته و بدنسازی جهت استفاده برادران و خواهران تعبیه شده است.

