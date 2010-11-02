به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کتابک، نمایندگان امارات متحده عربی (UAEBBY)، مصر (EBBY) و لبنان (LBBY) در جریان نمایشگاه بین‌المللی کتاب شارجه در امارات دیدار و راه‌های همکاری برای فراهم کردن ادبیات با کیفیت برای کودکان عرب را بررسی کردند. آنها همچنین تصمیم گرفتند به طور مرتب با هم دیدار و درباره شیوه‌های همکاری با یکدیگر بیشتر گفتگو کنند.

شاخه ملی امارات در دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان جدید ترین عضو IBBY است که دختر شیخ امارات متحده عربی و مدیر انتشارات کلمات آن را اداره می کند.

امارات از سال گذشته، جایزه ادبیات کودک "اتصالات" گران‌ترین جایزه ادبیات کودک جهان پس از جایزه یادبود آسترید لیندگرن را برگزار می کند.

این جایزه یک میلیون درهمی به با کیفیت ترین کتاب ادبیات کودک عرب زبان به شکل سالانه اهدا می شود. این جایزه امسال به یک کتاب مصری رسید.

نمایشگاه بین المللی کتاب شارجه از 26 اکتبر در مرکز نمایشگاه‌های شارجه آغاز شده و تا 6 نوامبر (4 تا 15 آبان) ادامه دارد.