سالت ليك تريبون : آيا حمله به ايران حادثه شگفت انگيز ماه اكتبر خواهد بود

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل ازروزنامه سالت ليك تريبون ، منابع اطلاعاتي آمريكا با جديت تمام مشغول افشاي داستانهاي هولناكي از برنامه تسليحات هسته اي هستند. نورمن پادهارتز سر دبير مجله كامنتاري Commentary و پدر خوانده نئومحافظه كاران در آمريكا درمصاحبه اي مي گويد : من در حال حاضر طرفدار حمله به ايران نيستم هرچند اگر اين امر اتفاق بيافتد ناراحت نخواهم شد .اسرائيل اخيرا پانصد موشك هوشمند از آمريكا تحويل گرفت تنها چيزي كه تاسيسات هسته اي را عميقا تخريب مي كند.آيا حادثه شگفت انگيز ماه اكتبر كه مدتهاپيش بيني مي شد كه در صورت پيروزي جرج بوش در انتخابات رياست جمهوري آمريكا به ايران حمله خواهد كرد به وقوع خواهد پيوست ؟



اين روزنامه در تحليلي لز اوضاع فعلي والقاي برخي مسائل به خوانندگان ودر راستاي عمليات فشار رواني نوشت كه بنظر مي رسد برخي فرماندهان نظامي در باره اين موضوع نگران هستند .



در ادامه اين مقاله با توجه به موقعيت متفاوت ايران نويسنده معتقد است كه درك نورمن پادهارتز سر دبير مجله كامنتاري از واقعيتهاي نظامي ازيك ملكه نه چندان زيبا نيزپايين تر است. دست درازيهاي نظامي آمريكا در افغانستان و عراق حتي فكر حمله به ايران را دور از دهن مي كند . اگراين دو كشور ( عراق و افغانستان ) را كنار هم بگذاريم ايران ازهردو قويتر و بزرگتر است و اسرائيل كه هيچ مرز مشتركي با ايران ندارد نمي تواند به ايران حمله كند .



در بخش ديگر اين مطلب نگارنده با اشاره به توان دفاعي ايران يادآوري مي كند هيچ حمله اي در كار نخواهد بود ايران موشكهاي شهاب سه در اختيار دارد كه برد آنها به اسرائيل مي رسد ومي توانند به نظاميان آمريكايي درسرتاسرخاورميانه حمله كنند اما چون در حال حاضر ايران مطمئنا هيچ تسليحات هسته اي در اختيار ندارد كه اين بدين معني است كه بتواند چند كلاهك هسته اي با مواد منفجره قوي را بر سر آنها ( نظاميان آمريكايي ) بريزد .



در مورد حمله هوايي آمريكاو اسرائيل به منظور تخريب تاسيسات هسته اي ايران هيچ عامل بازدارنده موثري از سوي ايران وجود ندارد كه احتمال يك حمله واقعي بعيد به نظر مي رسد .هم اكنون آنچه كه به طور آشكار به آن نياز است وجود دليلي است كه بتوان يك حمله فوري رااستدلال كند حتي اگر برنامه غني سازي اورانيم ايران واقعا به منظور توليد مواد هسته اي كه در ساخت بمب هسته اي يا غير آن باشد زيراادعا مي شود كه راكتورهاي هسته اي سوختي براي توليد انرژي برق است هيچ كس تاكنون به طور جدي نگفته است كه ايران به زودي بمب هايي را در اختيار خواد داشت .



اين مقاله درادامه ضمن تاكيد بر وجود راههاي متعدد تعامل با مسائل هسته اي مي نويسد : هنوز براي مذاكرات ، بازرسي و معامله زمان هست و مطمئنا هيچ تهديد بسيار فوري وجود ندارد كه نيازمند اقدام نظامي قبل از ماه نوامبر باشد .



نويسنده در ادامه با ارائه احتمالات مسئله معتقد است اكنون با محاسبات سياسي يك حمله صورت خواهد گرفت. آريل شارون نخست وزير اسرائيل تمايل شديدي براي انجام يك حمله پيشگيرانه عليه تاسيسات هسته اي ايران داردو اين در صورتي خواهد بود كه آمريكا چراغ سبزنشان دهد زيرا اين امريك تهديد بالقوه عليه تسليحات هسته اي اسرائيل كه تنها زرادخانه را در خاورميانه دارد از بين خواهد برد و همچنين محبوبيت وي را دراين برهه اززمان دراسرائيل بيشتر خواهد كرد .



از نقطه نظرنخست وزيررژيم اسرائيل ماه اكتبر بهتراز هرزمان ديگري خواهد بود وي مي تواند مطمئن باشد كه بوش كه به وي موشكهاي هوشمند داده است هنوز بر سر قدرت است .



ازديدگاه واشنگتن ، احتمالا بسيار زود خواهد بود كه بگوييم در حال حاضر تعدادي نظر مثبت به بوش دارند و او احتمالا نيازي به حادثه شگفت انگيز ماه اكتبر براي پيروزي ندارد اما اين چيزي است كه بوش مي تواند بااستفاده ازآن توجه افكار عمومي كه فقط در مورد مبارزه كري شروع شده استفاده كند .



اين مقاله در بخش ديگر با اشاره به پيامدهاي احتمالي هر نوع حمله مي نويسد : حمله اسرائيل به ايران با يا بدون شركت مستقيم آمريكا موجب جنجال در جهان اسلام خواهد شد . اما اگر انتخابات آمريكا به مخاطره بيافتد بررسي حمله به ايران به عنوان يك مسئله نسبتا فرعي درواشنگتن خواهد بود. دراينجا مسئله خنده داري كه هست اينكه تندروهاي اسلامي كه دربهار گذشته كنترل مجلس ايران را بدست گرفتند و اميدوارند كه سال آينده محمد خاتمي رئيس جمهوري ايران از كار بركنار شود به طور خصوصي ازيك حمله استقبال خواهند كرد .



آنها مي دانند كه بيشتر هم ميهنان طرفدار آنان با سركوبي در خانه ، مبارزه با خارج و خواهان يك زندگي عادي تر جاني دوباره خواهند گرفت . آنها نيازمند چيزي هستند كه ايرانيان عادي را به اردوگاهشان بازگرداند وآنچه كه از خشم ميهن پرستان بهتر است اين است كه حمله آمريكا يا اسرائيل مهار شود .



حتي اگر ايران برنامه تسليحات هسته اي براي مخفي كردن داشته باشند مشاورانشان به آنان خواهند گفت كه بعيد است فقط يك دور از حملات هوايي بتوانند تاسيسات از هم پراكنده و مدفون شده را به طور دائم از كار بياندازند . اگر چنين چيزي روي نداد ( حمله به ايران ) آنها چيزي براي از دست داشتن نخواهند داشت . زمانيكه همه تصميم گيران مربوط به دو طرف دعوا از نظر سياسي چيزي براي بدست آوردن يك اقدام خاص خواهندداشت . اين يك احتمال است نه بيشتر. براي اين لحظه ، حتي اگر اسرائيلها بخواند ايران را بمباران كنند تصميم نهايي بايد در واشنگتن گرفته شود .



حتي اگر تعداد آراء جرج بوش دراواسط ماه اكتبر متزلزل شود احتمال اين نوع حمله به ايران احتمالا به طور قابل ملاحظه اي افزايش خواهد يافت .

