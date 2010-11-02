اتباع ایرانی از سفر غیرضروری به فرانسه خودداری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست در نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی که امروز سه شنبه در محل وزارت خارجه برگزار شد، تصریح کرد: وضعیت برخی کشورهای غربی به دلیل بحران های اقتصادی تغییراتی داشته و ناآرامی های اجتماعی در این کشورها وجود دارد و در این خصوص ناآرامی در فرانسه حد شدیدتری پیدا کرده بر همین اساس به هموطنان توصیه می کنیم برای سفرهای غیر ضروری به این کشور تردد نکنند.

وی افزود: هموطنان اگر به فرانسه سفر می کنند مراقبت لازم را داشته باشند، چون وضعیت نا امنی در این کشور به حد بالایی رسیده است .

مهمانپرست تاکید کرد: این هشدار را وزارت خارجه از طریق سایت وزارت خارجه و نیز سایت سفارت ایران در فرانسه به اطلاع هموطنان رسانده است.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.