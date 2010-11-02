  1. سیاست
  2. سایر
۱۱ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۵۰

مهمانپرست هشدار داد:

اتباع ایرانی از سفر غیرضروری به فرانسه خودداری کنند

اتباع ایرانی از سفر غیرضروری به فرانسه خودداری کنند

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران به اتباع ایرانی هشدار داد به دلیل وضعیت ناامن فرانسه و ناآرامی های اجتماعی در این کشور ، از سفر غیر ضروری به این کشور خودداری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست در نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی که امروز سه شنبه در محل وزارت خارجه برگزار شد، تصریح کرد: وضعیت برخی کشورهای غربی به دلیل بحران های اقتصادی تغییراتی داشته و ناآرامی های اجتماعی در این کشورها وجود دارد و در این خصوص ناآرامی در فرانسه حد شدیدتری پیدا کرده بر همین اساس به هموطنان توصیه می کنیم برای سفرهای غیر ضروری به این کشور تردد نکنند.

وی افزود: هموطنان اگر به فرانسه سفر می کنند مراقبت لازم را داشته باشند، چون وضعیت نا امنی در این کشور به حد بالایی رسیده است .

مهمانپرست تاکید کرد: این هشدار را وزارت خارجه از طریق سایت وزارت خارجه و نیز سایت سفارت ایران در فرانسه به اطلاع هموطنان رسانده است.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.

کد مطلب 1183364

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها