به گزارش خبرنگار مهر، کاروان ورزش ایران تا به امروز که در آستانه حضور در شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی قرار دارد در رشتههای زیادی صاحب نماینده در ادوار مختلف این بازیها بوده است. وزنه برداری و فوتبال تنها رشتههایی هستند که در هر دوره حضور کاروان ایران در بازیهای آسیایی شرکت داشتهاند با این حال در صدر مدالآوران آسیایی جایی ندارند.
کشتیگیران آزادکار ایران که در دوره نخست بازیهای آسیایی غایب بودند بیشتر از ورزشکاران دیگر رشتهها صاحب مدال این بازیها هستند. آنها تاکنون موفق به کسب 40 مدال طلا، 25 مدال نقره و 17 مدال برنز شدهاند. کشتی گیران آزادکار با مجموع 82 مدال در صدر مدالآوران شرکت کننده در بازیهای آسیایی قرار دارند.
از این نظر وزنه برداران در رده دوم هستند. 23 مدال طلا، 18 مدال نقره و 16 مدال برنز حاصل حضور وزنه برداران در 12 دوره بازیهای آسیایی است. ضمن اینکه کشتی گیران فرنگی هم با داشتن 10 مدال طلا، 11 مدال نقره و 8 برنز در رده سوم قرار دارند. البته مجموع مدالهای ورزشکاران رشته مشتزنی بیشتر از فرنگی کاران است اما تعداد مدالهای طلای آنها کمتر از نصف فرنگی کاران است. حاصل حضور ورزشکاران رشتههای مختلف ایران در بازیهای آسیایی به شرح زیر است:
کشتی:
* بازیهای آسیایی 1958 توکیو ژاپن: 3 مدال طلا، 3 مدال نقره و 2 مدال برنز (کشتی آزاد)
* بازیهای آسیایی 1966 بانکوک تایلند:3 مدال طلا و 5 مدال نقره (کشتی آزاد)
* بازیهای آسیایی 1970 بانکوک تایلند: 6 مدال طلا، 2 مدال نقره و یک مدال برنز (کشتی آزاد)
* بازیهای آسیایی 1974 تهران ایران: 5 مدال طلا، 4 مدال نقره و یک مدال برنز (کشتی آزاد)، 8 مدال طلا و یک مدال نقره (کشتی فرنگی)
* بازیهای آسیایی 1982 دهلی نو هند: 3 مدال طلا، 2 مدال نقره و 2 مدال برنز (کشتی آزاد)
* بازیهای آسیایی 1986 سئول کرهجنوبی: 3 مدال طلا، 2 مدال نقره و 4 مدال برنز (کشتی آزاد)، یک مدال طلا، یک مدال نقره و 2 مدال برنز (کشتی فرنگی)
* بازیهای آسیایی 1990 پکن چین: 3 مدال طلا، 2 مدال نقره و 2 مدال برنز (کشتی آزاد)، 3 مدال نقره و 2 مدال برنز (کشتی فرنگی)
* بازیهای آسیایی 1994 هیروشیما ژاپن: 6 مدال طلا، یک مدال نقره و 2 مدال برنز (کشتی آزاد)، 2 مدال نقره (کشتی فرنگی)
* بازیهای آسیایی 1998 بانکوک تایلند: 4 مدال طلا، یک مدال نقره و یک مدال برنز (کشتی آزاد)، یک مدال طلا (کشتی فرنگی)
* بازیهای آسیایی 2002 بوسان کرهجنوبی: یک مدال طلا، 2 مدال نقره و 2 مدال برنز (کشتی آزاد)، 3 مدال برنز (کشتی فرنگی)
* بازیهای آسیایی 2006 دوحه قطر: 3 مدال طلا و یک مدال نقره (کشتی آزاد)، 4 مدال نقره و یک مدال برنز (کشتی فرنگی)
وزنه برداری:
* بازیهای آسیایی 1951 دهلی نو هند: 7 مدال طلا و 3 مدال نقره
* بازیهای آسیایی 1958 توکیو ژاپن: 3 مدال طلا، 4 مدال نقره و یک مدال برنز
* بازیهای آسیایی 1966 بانکوک تایلند: 3 مدال طلا و 4 برنز
* بازیهای آسیایی 1970 بانکوک تایلند: 2 مدال طلا، یک نقره و 3 برنز
* بازیهای آسیایی 1974 تهران ایران: 4 مدال طلا، سه مدال نقره و یک مدال برنز
* بازیهای آسیایی 1982 دهلی نو هند: یک مدال طلا و 2 مدال نقره
* بازیهای آسیایی 1986 سئول کرهجنوبی: 2 مدال برنز
* بازیهای آسیایی 1998 بانکوک تایلند: یک مدال طلا، 2 مدال نقره و 2 مدال برنز
* بازیهای آسیایی 2002 بوسان کرهجنوبی: یک مدال طلا، 3 مدال نقره و 3 مدال برنز
* بازیهای آسیایی 2006 دوحه قطر: یک مدال طلا
مشتزنی:
* بازیهای آسیایی 1958 توکیو ژاپن: 3 مدال نقره و 3 مدال برنز
* بازیهای آسیایی 1966 بانکوک تایلند: 4 مدال برنز
* بازیهای آسیایی 1970 بانکوک تایلند: یک مدال نقره و 2 مدال برنز
* بازیهای آسیایی 1974 تهران ایران: 3 مدال طلا، 2 مدال نقره و 4 مدال برنز
* بازیهای آسیایی 1990 پکن چین: یک مدال نقره و 2 مدال برنز
* بازیهای آسیایی 1994 هیروشیما ژاپن: یک مدال طلا، یک مدال نقره و 2 مدال برنز
* بازیهای آسیایی 1998 بانکوک تایلند: یک مدال نقره و یک مدال برنز
دوومیدانی:
* بازیهای آسیایی 1951 دهلی نو هند: یک مدال طلا و یک مدال نقره
* بازیهای آسیایی 1958 توکیو ژاپن: یک مدال طلا، یک مدال نقره و 2 مدال برنز
* بازیهای آسیایی 1966 بانکوک تایلند: 2 مدال نقره و 2 مدال برنز
* بازیهای آسیایی 1970 بانکوک تایلند: یک مدال طلا و 2 مدال نقره
* بازیهای آسیایی 1974 تهران ایران: 3 مدال طلا، 2 مدال نقره و 3 مدال برنز
* بازیهای آسیایی 1990 پکن چین: یک مدال برنز
* بازیهای آسیایی 1998 بانکوک تایلند: یک مدال نقره و یک مدال برنز
* بازیهای آسیایی 2002 بوسان کرهجنوبی: یک مدال نقره
* بازیهای آسیایی 2006 دوحه قطر: یک مدال طلا و یک مدال برنز
فوتبال:
* بازیهای آسیایی 1951 دهلی نو هند: مدال نقره
* بازیهای آسیایی 1966 بانکوک تایلند: مدال نقره
* بازیهای آسیایی 1974 تهران ایران: مدال طلا
* بازیهای آسیایی 1990 پکن چین: مدال طلا
* بازیهای آسیایی 1998 بانکوک تایلند: مدال طلا
* بازیهای آسیایی 2002 بوسان کرهجنوبی: مدال طلا
* بازیهای آسیایی 2006 دوحه قطر: مدال برنز
والیبال:
* بازیهای آسیایی 1958 توکیو ژاپن: مدال نقره
* بازیهای آسیایی 1966 بانکوک تایلند: مدال برنز در هر دو بخش مردان و زنان
* بازیهای آسیایی 1970 بانکوک تایلند: رده چهارم مردان و پنجم زنان
* بازیهای آسیایی 1974 تهران ایران: رده پنجم مردان و چهارم زنان
* بازیهای آسیایی 1994 هیروشیما ژاپن: رده پنجم
* بازیهای آسیایی 2002 بوسان کرهجنوبی: مدال نقره
* بازیهای آسیایی 2006 دوحه قطر: ---------------
والیبال ساحلی:
* بازیهای آسیایی 1994 هیروشیما ژاپن: رده پنجم
بسکتبال:
* بازیهای آسیایی 1951 دهلی نو هند: مدال برنز
* بازیهای آسیایی 1966 بانکوک تایلند: رده هفتم
* بازیهای آسیایی 1970 بانکوک تایلند: رده هفتم
* بازیهای آسیایی 1974 تهران - ایران: رده ششم مردان و چهارم زنان
* بازیهای آسیایی 1990 پکن چین: رده هفتم
* بازیهای آسیایی 1994 هیروشیما ژاپن: رده هشتم
* بازیهای آسیایی 1998 بانکوک تایلند: رده هفتم
* بازیهای آسیایی 2002 بوسان کرهجنوبی: ------------
* بازیهای آسیایی 2006 دوحه قطر: مدال برنز
دوچرخه سواری:
* بازیهای آسیایی 1958 توکیو ژاپن: 2 مدال نقره
* بازیهای آسیایی 1966 بانکوک تایلند: 2 مدال برنز
* بازیهای آسیایی 1970 بانکوک تایلند: یک مدال نقره و یک مدال برنز
* بازیهای آسیایی 1974 تهران ایران: 2 مدال طلا، یک مدال نقره و 2 مدال برنز
* بازیهای آسیایی 1982 دهلی نو هند: 2 مدال برنز
* بازیهای آسیایی 1986 سئول کرهجنوبی: یک مدال طلا و یک مدال برنز
* بازیهای آسیایی 1998 بانکوک تایلند: یک مدال طلا و یک مدال برنز
* بازیهای آسیایی 2002 بوسان کرهجنوبی: یک مدال نقره
* بازیهای آسیایی 2006 دوحه قطر: 3 مدال نقره و یک مدال برنز
شیرجه:
* بازیهای آسیایی 1951 دهلی نو هند: یک مدال نقره و یک مدال برنز
* بازیهای آسیایی 1958 توکیو ژاپن: 2 مدال برنز
* بازیهای آسیایی 1966 بانکوک تایلند: ردههای ششم و هفتم انفرادی
* بازیهای آسیایی 1970 بانکوک تایلند: بدون مدال
* بازیهای آسیایی 1974 تهران ایران: رده ششم و هشتم مردان و بدون مدال در بخش زنان
واترپلو:
* بازیهای آسیایی 1970 بانکوک تایلند: رده چهارم
* بازیهای آسیایی 1974 تهران ایران: مدال طلا
* بازیهای آسیایی 1986 سئول کرهجنوبی: رده چهارم
* بازیهای آسیایی 1990 پکن چین: رده ششم
* بازیهای آسیایی 1994 هیروشیما ژاپن: رده چهارم
* بازیهای آسیایی 1998 بانکوک تایلند: رده پنجم
* بازیهای آسیایی 2002 بوسان کرهجنوبی: رده چهارم
* بازیهای آسیایی 2006 دوحه قطر: رده چهارم
تکواندو:
* بازیهای آسیایی 1986 سئول کرهجنوبی: یک مدال طلا و یک مدال نقره - تیم ایران نایب قهرمان شد
* بازیهای آسیایی 1994 هیروشیما ژاپن: یک مدال طلا، 2 مدال نقره و یک مدال برنز - تیم ایران نایب قهرمان شد
* بازیهای آسیایی 1998 بانکوک تایلند: یک مدال طلا، یک مدال نقره و 3 مدال برنز - تیم ایران نایب قهرمان شد
* بازیهای آسیایی 2002 بوسان کرهجنوبی: یک مدال طلا، یک مدال نقره و 2 مدال برنز
* بازیهای آسیایی 2006 دوحه قطر: یک مدال طلا، 2 مدال نقره و 5 مدال برنز - تیم ایران نایب قهرمان شد
کاراته:
* بازیهای آسیایی 1994 هیروشیما ژاپن: یک مدال طلا، 2 مدال نقره و یک مدال برنز
* بازیهای آسیایی 1998 بانکوک تایلند: یک مدال طلا و 3 مدال نقره
* بازیهای آسیایی 2002 بوسان کرهجنوبی: 2 مدال و 3 مدال نقره
* بازیهای آسیایی 2006 دوحه قطر: 3 مدال طلا و 2 مدال برنز
جودو:
* بازیهای آسیایی 1986 سئول کرهجنوبی: یک مدال برنز
* بازیهای آسیایی 1990 پکن چین: بدون مدال
* بازیهای آسیایی 1994 هیروشیما ژاپن: یک مدال نقره و یک مدال برنز
* بازیهای آسیایی 1998 بانکوک تایلند: یک مدال نقره و 3 مدال برنز
* بازیهای آسیایی 2002 بوسان کرهجنوبی: یک مدال طلا، یک مدال نقره و 3 مدال برنز
* بازیهای آسیایی 2006 دوحه قطر: 3 مدال نقره و یک مدال برنز
ووشو:
* بازیهای آسیایی 1998 بانکوک تایلند: یک مدال نقره
* بازیهای آسیایی 2002 بوسان کرهجنوبی: یک مدال طلا و یک مدال نقره
* بازیهای آسیایی 2006 دوحه قطر: یک مدال نقره و 2 مدال برنز
شمشیربازی:
* بازیهای آسیایی 1974 تهران ایران: یک مدال طلا و یک مدال برنز تیمی در اسلحه سابر و فلوره، 3 مدال نقره انفرادی در اسلحههای سابر، فلوره و اپه، یک مدال برنز انفرادی در اسلحه سابر (مردان)، مدال طلا تیمی در اسلحههای فلوره و اپه، یک مدال نقره و یک برنز انفرادی در اسلحه فلوره (زنان)
* بازیهای آسیایی 1998 بانکوک تایلند: یک مدال برنز تیمی در اسلحه سابر
* بازیهای آسیایی 2006 دوحه قطر: 2 مدال برنز انفرادی و تیمی در اسلحه اپه
تنیس روی میز:
* بازیهای آسیایی 1958 توکیو ژاپن: یک مدال برنز تیمی
* بازیهای آسیایی 1966 بانکوک تایلند: یک مدال برنز انفرادی
* بازیهای آسیایی 1974 تهران ایران: رده ششم مردان و هفتم زنان
* بازیهای آسیایی 1990 پکن چین: رده نهم تیمی
هندبال:
* بازیهای آسیایی 1986 سئول کرهجنوبی: رده پنجم
* بازیهای آسیایی 1998 بانکوک تایلند: رده چهارم
* بازیهای آسیایی 2006 دوحه قطر: مدال برنز
سوارکاری:
* بازیهای آسیایی 1994 هیروشیما ژاپن: مدال برنز پرش با اسب
* بازیهای آسیایی 1998 بانکوک تایلند: رده هفتم تیمی
تنیس:
* بازیهای آسیایی 1966 بانکوک تایلند: یک مدال برنز انفرادی
* بازیهای آسیایی 1974 تهران ایران: یک مدال نقره انفرادی، یک مدال نقره دوبل، رده چهارم تیمی (مردان)، رده پنجم تیمی (زنان)
قایقرانی:
* بازیهای آسیایی 2006 دوحه قطر: مدال نقره در ماده کانو و کایاک
البته بودند رشتههایی مانند شنا و ژیمناستیک که در دورههای زیادی از بازیهای آسیایی شرکت داشتهاند اما هرگز مدالآور نبودند. ضمن اینکه تیراندازان کشورمان هم در دورههای زیادی از بازیهای آسیایی شرکت داشتهاند اما تنها در بازیهای 2002 کره جنوبی به مدال نقره تیمی در بخش بانوان دست یافتند.
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