آثار گرافيكي دانشجويان دانشگاه علمي - كاربردي سوره به نمايش درآمد

به گزارش خبرنگار هنري" مهر" خانم فرزانه پور استاد رشته گرافيك دانشگاه علمي - كاربردي كه سابقه 12 سال تدريس در مراكز آموزشي را دارد، درباره برپايي اين نمايشگاه به روابط عمومي حوزه هنري گفت: دانشجويان رشته گرافيك در طول يك ترم تحصيلي فعاليت هاي گرافيكي فراواني را ارايه مي دهند و ما سعي مي كنيم در پايان هر ترم بهترين كارها را به نمايش بگذاريم. در اين دوره نيز به خاطر حجم كارهاي گرافيكي بسيار بالا و با ارزش دانشجويان سعي كرديم اين آثار را در قالب يك نمايشگاه ارايه كنيم.

وي افزود: كارهاي خوب بسيار زيادي از سوي دانشجويان ارايه شده بود. ولي ما به خاطر كمبود فضا از هر دانشجو فقط 4 تا 5 طرح را قبول كرديم. در صورتي كه گاه آثار يك دانشجو به 24 پوستر در طول يك ترم مي رسيد كه ما قادر به نمايش گذاشتن آنها نبوديم.

وي به روند آموزش يك هنرجوي گرافيك اشاره كرد و خاطر نشان ساخت: دانشجويان پس از يادگيري دقيق خط و نقطه و جايگاه آن در فعاليت هاي گرافيكي بايد شناخت خوبي نسبت به رنگها و طراحي هاي مختلف بيابند. همچنين من به دانشجويانم توصيه مي كنم از طرح هايي كه قرار است بر روي كاغذ پياده كنند، عكس بگيرند.

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