13 آبان نقش مهمی در پیروزی انقلاب اسلامی داشت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سید سعید حسینی صبح سه شنبه در جمع مدیران شهرستان زنجان افزود: راهپیمایی این روز در زنجان از ساعت 9:30 صبح آغاز می شود و مسیر آن از چهار راه امیرکبیر به سمت امامزاده سید ابراهیم (ع) تعیین شده است.

وی با اشاره به تشکیل ستاد بزرگداشت روز 13 آبان در زنجان، ادامه داد: در اولین جلسه این ستاد مقرر شد تا 3 کمیته دانش آموزی، دانشجویی و مراسم در این خصوص تشکیل شود و برای برگزاری هرچه باشکوه تر این مراسم، برنامه ریزی نمایند.

مسئول شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه تجمع نهایی این راهپیمایی در مقابل امامزاده سید ابراهیم (ع) برپا می شود، خاطر نشان کرد: دکتر غدیری ابیانه یکی از دانشجویان پیرو خط امام که در تسخیر لانه جاسوسی سال 58 مشارکت داشته است، سخنران این تجمع خواهد بود.

حسینی سر دادن سرود «مرگ بر آمریکا» توسط 300 دانش آموز، رژه حماسی بسیج دانش آموزی و آدمک سازی در مدارس را از جمله برنامه های جنبی کمیته دانش آموزی در این راهپیمایی عنوان کرد و افزود: علاوه بر آن، برگزاری مسابقات مختلف مقاله نویسی و روزنامه دیواری، نواختن زنگ مرگ بر آمریکا در مدارس، برپایی یادواره های شهدای دانش آموز و برپایی نمایشگاه دستاوردهای مبارزه با استکبار در سطح مدارس از جمله برنامه هایی است که در طول هفته آینده در مدارس اجرا خواهد شد.

وی برگزاری جلسات مختلف سخنرانی، برپایی نمایشگاه های مبارزه با استکبار و برگزاری مسابقات وبلاگ نویسی در بین دانشجویان را از جمله برنامه های کمیته دانشجویی ستاد بزرگداشت 13 آبان در استان عنوان کرد و گفت: کمیته مراسم این ستاد نیز همه هماهنگی های لازم با دستگاه های مختلف را انجام داده است تا این مراسم به نحو احسن برگزار شود.

مسئول شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان زنجان با تأکید بر اینکه فرهنگ استکبار ستیزی باید روز به روز توسعه و گسترش یابد، اظهار کرد: همین موضوع یکی از اهداف مهم برگزاری مراسم 13 آبان می باشد.

حسینی تصریح کرد: تبیین خط مشی امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری در مبارزه با استبداد و استکبار، ایجاد بصیرت و آگاهی در نسل جوان و آشنا کردن این قشر با توطئه های استکبار جهانی، افزایش مشارکت و همبستگی در دفاع از آرمان های انقلاب و ایجاد شور انقلابی در جامعه، تبیین نقش دانش آموزان و دانشجویان در پیروزی انقلاب برای جوانان امروز و تجلیل از مقام شهدا به ویژه شهیدان دانش آموز و دانشجو، از جمله اهداف برگزاری مراسم 13 آبان است.

وی با اشاره به اینکه همه شرایط برای برپایی یک راهپیمایی پر شور و پر شعور در سطح استان مهیاست، ابراز امیدواری کرد: مردم با حضور آگاهانه خود در این راهپیمایی نشان می دهند که استکبار را به درستی شناخته اند و برای مقابله با آن لحظه ای آرام نخواهند نشست.