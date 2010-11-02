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۱۱ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۰۷

شش هزار نیروی انسانی به آموزش و پرورش اصفهان وارد شدند

اصفهان - خبرگزاری مهر: مدیر اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: در مجموع در یک سال گذشته زمینه ورود شش هزار نیروی انسانی به فضای آموزش و پرورش فراهم شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سید مجید عاملیان دوشنبه شب در نشست وزیر آموزش و پرورش با فرهنگیان استان اصفهان با اشاره به اینکه اصفهان از خصوصیات شاخص و بارزی در زمینه‌های مختلف برخوردار است، افزود: از برجسته ترین این خصوصیات وجود نیروی انسانی کارامد و متعهد بویژه در حوزه تعلیم و تربیت است و آموزش و پرورش همواره در مدیریت کشور نیروهای فعالی داشته است.

وی با اشاره به اینکه اصفهان بیش از پنج هزار و 500 دانش اموز را تقدیم انقلاب و دفاع مقدس کرده است، ادامه داد: در حال حاضر دوهزار معلم جانباز و 500 فرهنگی ایثارگر در استان اصفهان مشغول به فعالیت هستند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان ادامه داد: در سال تحصیلی جدید دو هزار نیروی جدید از طریق آزمون استخدامی وارد سیستم آموزش و پرورش استان اصفهان شده و بیش از هزار و 600 معلم حق التدریسی در استان رسمی شده و همچنین 237 نفر در قالب نهضت سواد آموزی به این حوزه ورود پیدا کرده‌اند.

وی ادامه داد: تلاش اداره آموزش و پرورش بر این است که نیروهای جدید الورود متناسب با رشته تحصیلی و تخصص خود را در بخش‌های مختلف بکار گیرد.

کد مطلب 1183402

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