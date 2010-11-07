به گزارش خبرنگار مهر، قم با وسعت تقریبی 14700 کیلومتر و ارتفاع 928 متر از سطح دریا، بر پهنه دشت کم ارتفاعی واقع شده است. قم از شمال به استان تهران، از شمال غرب و غرب و جنوب به شهرستانهای ساوه، تفرش، آشتیان و دلیجان (استان مرکزی) و از جنوب شرقی به کاشان (استان اصفهان) و از شرق به دشت کویر و دریاچه نمک محدود می‌شود. استان قم دارای دو شهر به نامهای کهک و جعفریه و دو بخش مرکزی و خلجستان است.



تاریخچه قم



در پیدایش شهر قم و قدمت تاریخی آن نظرات گوناگونی از مورخان به یادگار مانده است. برخی از آنان بنای این شهر را به طهمورث‌ سومین پادشاه پیشدادی نسبت داده‌اند.

در سند مکتوبی که به خط پهلوی به نام "خسرو کوازان و ریزکی" از عهد ساسانیان باقی مانده است از زعفران قمی و نزهتگاه قم سخن به میان رفته است که این خود نمایانگر وجود این شهر در آن تاریخ است.



بعضی دیگر از تاریخ نویسان آن را به دوران بهرام گور،‌ پادشاه سلسله ساسانی و برخی دیگر یادی از هخامنشیان داشته اند و آنان را در شکل گیری این شهر سهیم دانسته اند. همچنین ناصری از تاریخ نگارانی است که در مجموعه خویش،‌ پیدایش شهر قم را به دستور کیخسرو یکی از پادشاهان کیان یاد کرده است.



وی می نویسد: در عهد سلاطین کیان، قم محل اجتماع آب رودخانه های فرقان و اناربار و چراگاه رمه کیقباد بود؛‌ لیکن در وقت لشکر کشی کیخسرو به توران بر اساس حکم پادشاه بیژن پسر گیو، بابر قمرود را شکافته و آب را به طرف مسیله جاری ساخته و این اراضی از آب خارج گشته است.



اما آنجا که تاریخ بدان شهادت می دهد آن است که قم قبل از ظهور اسلام و ورود خاندان عصمت و طهارت (علیهم السلام) به این شهر، دارای شهرت و رشد چندانی نبوده است؛ گو اینکه به سبب وجود رودخانه ای بزرگ و پر آب در کنار این جایگاه، تنها محل تجمعی به منظور استراحت در بعضی از فصل‌ها بوده است. بنابراین رشد و رونق این شهر مدیون اسلام و شیعیان مهاجر به این سرزمین می باشد.



وجه تسمیه قم



اسامی شهر قم نامی است آشنا که درکلام اهل بیت (ع) و کتب تاریخ نویسان معروف جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است؛ اما اینکه نامگذاری این سرزمین در چه زمان بوده و چه کسی این شهر مقدس را بدین نام خوانده است، ما را به کنکاش پیرامون نام قم و سبب این نامگذاری می کشاند.



احمد بن ابی عبدالله برقی می نویسد: ‌شهر قم را از برای آن قم نهادند که در ابتدای حال،‌ محل جمع شدن آب بوده است و هیچ رهگذری برای عبور نداشته است و در طرف آن انواع گیاه و سبزه پدید آمده است و در زبان عرب جمع شدن آب را قم گویند.



در جای دیگر آمده است: بر اثر جمع شدن و رویش علفزارها (در این سرزمین) صحرا نشینان در آن نقطه تجمع کردند و چادر هایی برای سکونت بنا نموده اند که به آن خانه ها و چادرها "کومه" می گفتند با گذشت زمان کومه را مخفف کردند و کُم‌ گفته و سپس معرب (به تلفظ عربی) کردند و قم خواندند.



همچنین وجه دیگری در این باره ذکر کرده اند: اینکه کُم به وسیلة اشعری ها از کمندان (‌که یکی از قریه های تشکیل دهنده شهر قم بود)‌ گرفته شده و به منظور تخفیف در تلفیظ آن، قسمت دوم آن را حذف کرده و کُم نامیدند و کاف را تبدیل به قاف نمودند و گفتند قم.



اما قم تنها یک مکان و سرزمین جغرافیایی خاص نیست که آن را درلابلای کتب جغرافیدانان یا تاریخ نویسان جستجو کرد؛ بلکه مکانی مقدس و الهی است. از این رو لازم است برای جستجوی علت نامگذاری آن به کلام گهربار اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام رجوع کنیم و از دانش و سخن آنان بهره بگیریم.



"صفوان بصری" از امام صادق علیه السلام نقل می کند که امام صادق (ع) به من فرمودند: آیا می دانی چرا قم را قم نامیدند؟ در جواب گفتم:‌ خداوند و رسول او و شما بهتر می دانید.



امام علیه السلام فرمودند: همانا قم را به این نام نهادند زیرا اهل قم با حضرت قائم آل محمد - عجل الله تعالی فرجه الشریف -‌ می باشند و با آن حضرت قیام می کنند و بر آن استقامت دارند و حضرت را یاری خواهند کرد.



روایت دیگر از ابو مقاتل دیلمی نقیب الری است که می گوید: شنیدم که اباالحسن علی بن محمد- امام هادی - علیه السلام فرمودند: قم را از برای آن قم نامیدند چون سرزمینی است که از طوفان نوح محفوظ بوده و در ایام طوفان کشتی نوح به این سرزمین که رسید ایستاد و قم قطعه ای از بیت‌المقدس است.



قم و جایگاه آن در جهان معاصر از دیدگاه رسانه ها



امروزه قم تنها یک شهر و یا حداکثر یک استان نیست. این شهر که پس از انقلاب به واسطه رشادت های مردمان آن به " شهر خون و قیام" نیز معروف گشت یکی از قطب های آزاد اندیشی در جهان معاصر است.



بدلیل وجود حوزه علمیه معتبر جهان تشیع در آن، این روزها این شهر به مرکز تفکر جهانی برای اهل بیت و جهان اسلام تبدیل شده است.



قم امروزه خاستگاه بسیاری از تحولات تاثیرگذار در سطح ملی، منطقه ای و جهانی بشمار می رود.



قم شهر مقصد طلاب دینی سراسر جهان



دایره المعارف "ویکی پدیا" در معرفی شهر قم در بخشی آن را شهر طلاب معرفی کرده و می نویسد: در حال حاضر شهر قم بزرگترین مرکز برای عالمان شیعه در جهان است. تقریباً برآورد می شود 50 هزار طلبه از سراسر جهان برای تحصیل وارد این شهر می شوند.







طلاب غیر ایرانی در قم



این دایره المعارف درمعرفی شهر قم می نویسد: امروز قم به عنوان یکی ازمراکز مهم شیعه هم در ایران و هم در عرصه جهانی بشمار می رود.



سید سلیم شهزاد تحلیلگر پاکستانی و نویسنده روزنامه آسیا تایمز این شهر را شهر آموزه های اسلامی و شهر گوهر امام رضا (ع) توصیف می کند.



قم شهر آزادی بیان



پیشتر درباره آزاداندیشی در قم از سوی منابع داخلی بسیار گفته شده اما بسیاری از خبرنگاران خارجی که از قم بازدید می کنند این شهر را شهر مخالفان صریح اللهجه می دانند.



کریستین امانپور خبرنگار سابق شبکه"سی.‌ان.ان" نیز بارها به این شهر سفر کرده است. امان پور به همراه گروه فیلمبرداری ‌اش در مؤسسه آینده روشن که اختصاصا به مسائل مربوط به مهدویت می‌پردازد حضور یافته و با برخی مسئولان و کارکنان این مؤسسه به گفتگو پرداخته است.



وی در ادامه سفر خود به همراه یک طلبه آمریکایی الاصل ساکن در قم که مشغول فراگیری علوم حوزوی است در صحن‌های حرم مطهر حضرت معصومه (س) به گفتگو پرداخت و فیلمبرداران وی نیز اقدام به ضبط این گفتگو که بیشتر در رابطه با علت اسلام آوردن این فرد‌ آمریکایی بود، پرداختند.



روزنامه آمریکایی واشنگتن پست این شهر را شهر حوزه های علمیه توصیف می کند.



قم؛ طلیعه انقلاب





یکی از توصیف هایی که در باره شهر قم در رسانه های جهان می شود این است که آن را خاستگاه انقلاب اسلامی ایران می دانند.







دکتر"گلبرگ باشی" فعال حقوق بشر درآمریکا و از فعالان رسانه ای دراین کشور درسفری که به این شهر داشته آن را اینگونه توصیف می کند: در یک صبح سرد ماه نوامبر با ماشین مسیر دو ساعته تهران به قم را طی کردم. قم یکی از شهرهای مقدس مسلمانان شیعه است که حرم حضرت فاطمه معصومه (س) خواهر امام رضا (ع) درآنجا واقع شده و همچنین بزرگترین مدرسه دینی (مدرسه فیضیه) در آنجا قرار دارد.



درست از همین شهر بود که آیت الله خمینی در ژوئن سال 1963 اولین اقدام خود در سرنگونی رژیم مستبد پهلوی را آغاز کرد. در حقیقت درست در همین شهر بود که اولین تظاهرات ضد شاه که سرانجام منتج به سرنگونی رژیم پهلوی و استقرار جمهوری اسلامی شد شکل گرفت.



قم؛ شهر پلورالیسم فکری





"منال لطفی" درمطلبی در روزنامه الشرق الاوسط قم را شهری معنوی و روحانی توصیف می کند که در بین تهران - به عنوان پایتخت سیاسی - و اصفهان - به عنوان پایتخت فرهنگی ایران - قرار دارد.



وی می نویسد: قم دومین شهر مهم مذهبی ایران پس از مشهد است. این شهر در بین طلابی از تمامی کشورهای جهان که برای یادگیری تعلیم فقه شیعه به این شهر می آیند شهری محبوب تلقی می شود. این شهر طلاب و استادانی از سراسر جهان از جمله آمریکا دارد.



نویسنده الشرق الاوسط در ادامه با اشاره به خصوصیات قم به عنوان یک شهر مذهبی می نویسد: حرم حضرت معصومه(س) باعث شده قم به مرکز آموزش دینی تبدیل شود.



در مرکز شهر در جنوب میدان شهدا خانه ای وجود دارد که ساده است و با پارچه های سیاه بر روی آنها شعارهایی نوشته شده است. این منزل امام خمینی بنیانگذار انقلاب اسلامی(ره) قبل از تبعید به عراق است که به همان سادگی باقیمانده است. قم خاستگاه تحولات سیاسی بسیاری بوده است. اینجا شهری است که به نهضت امام خمینی (ره) و اسلام سیاسی نضج داد.



حوزه نیز در قم از تکثرگرایی تبعیت می کند، هر مرجعی از آزادی بیان و اندیشه در فتواهای خود برای دانشجویان و طلاب در مدرسه اش برخوردار است. یکی از پدیده های مهم درحوزه، تکثر درمراجع دینی است. برخلاف کاتولیک ها که یک پاپ دارند تشیع یک مرجع خاص ندارد بلکه چندین مرجع دارد و این بسته به خود هر فرد و شخص است که مرجعی را برای پیروی از فتاوایش انتخاب کند. اما این تکثر مرجعیت بیانگر اختلاف در حوزه نیست.



علما در این شهر تارنماهای اینترنتی خاص خود با حداقل سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی دارند. در سایت های مختلف شما می توانید پرسش هایی را درباره مسائل سنتی، فقه، ازدواج، اینترنت و دوستی از طریق اینترنت، کپی الواح فشرده و پرسش هایی درباره مالکیت های معنوی پیدا کنید.



همچنین در حوزه شما می توانید با طلابی بحث کنید که به اندیشه های فیلسوفانی همچون ارسطو، پلاتو، سقراط، هابرماس و دیگران آگاهی کامل دارند.

قم شهر دانش، گفتگو و عشق به رهبری



کمیته بین المللی صلیب سرخ جهانی در مطلبی می نویسد: قم شهر معروفی است و از اهمیت مذهبی بسیاری برای مسلمانان به دلیل بارگاه حضرت معصومه (س) خواهر امام هشتم (ع) برخوردار است.



سایت کمیته صلیب سرخ بین المللی می نویسد: این شهر مرکز مهم دینی است جایی که بیش از 30 هزار نفر در چند مؤسسه مطالعات اسلامی تحصیل می کنند. به این دلایل به نظر می رسد قم بسان مکانی کامل برای آغاز گفتگو درباره اسلام و حقوق بین المللی بشردوستانه بین متخصصان است.

گرائمه وود نویسنده مجله آتلانتیک نیز در سفر خود به این شهر در باره خصوصیات مردم قم می نویسد: در زمان اقامتم در قم نشنیدم زائران حرم حضرت معصومه (س) از کس خاصی نامی ببرند، اما نام آیت الله"علی خامنه ای" رهبر ایران به کرات و با صدای بلند در این شهر شنیده می شود.



قم مرکز فناوریهای نوین





به گزارش مهر، این روزها قم علاوه بر خبرسازی در حوزه اندیشه در حوزه هسته ای نیز مهم بوده است. ساخت مرکز هسته ای "فردو"، شهر قم را در بعد دیگری در سرخط مهمترین خبرهای جهان قرار داده است.



مجله آتلانتیک در مطلبی در این باره می نویسد در قم جایی که مرکز غنی سازی ایران در آن دایر شده انقلاب اسلامی به قدرت همیشگی خود باقی و پابرجاست.