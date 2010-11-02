تغییرات هیئت مدیره برای پشتیبانی شرکت فولاد مبارکه از سپاهان صورت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ساکت در مورد انتخاب غلامحسین حسینی به عنوان رئیس هئیت مدیره باشگاه سپاهان اصفهان گفت: طی حکمی از سوی سمیعی نژاد مدیرعامل شرکت فولادمبارکه، حسینی عضو هیئت مدیره شرکت فولاد مبارکه و رئیس اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان به عنوان عضو جدید هئیت مدیره این باشگاه انتخاب شد و از زحمات و تلاش‌های محمد هلاکوهی تقدیر شد.

وی افزود: در نشست اخیر هیئت مدیره که با حضور سمیعی نژاد مدیرعامل شرکت فولادمبارکه و همه اعضا برگزار شد و برای تقویت و پشتیبانی بهتر این شرکت از باشگاه و با توجه به اینکه حسینی از اعضای ارشد هیئت مدیره کارخانه است با موافقت همه حاضران وی به عنوان رئیس و محسن پورسینا نیز به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شد.

مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه غلامحسین حسینی از اعضای هئیت مدیره شرکت فولادمبارکه است، عرف تشکیلاتی ایجاب می‌کرد‍‌ ایشان در راس هیئت مدیره باشگاه قرار گیرد که این مسئله اتفاق نظر همه اعضای هیئت مدیره را نیز به همراه داشت.

ساکت با اشاره به حضور سمیعی‌نژاد در این نشست اظهار داشت: مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان در این نشست تغییرات اخیر را در راستای پشتیبانی و تقویت بهتر و بیشتر از کادر مدیریتی باشگاه دانست و عنوان کرد با برنامه‌ریزی‌های جدید باید تلاش کنیم باشگاه سپاهان به عنوان پرافتخارترین باشگاه ایرانی در دهه هشتاد، روند موفقیت‌های خود را باقدرت ادامه دهد و ضمن تداوم اقتدار در ایران در مسابقات بین المللی ظهور و طلوع دوباره ای داشته باشد.

وی با بیان اینکه در این نشست بر ادامه حضور پر قدرت همه تیم‌های سپاهان در فصل جدید در مسابقات پیش رو تاکید شد، خاطرنشان کرد: تیم‌های فوتبال، هندبال، کاراته، شنا، تیراندازی در بخش آقایان و تیم‌های بسکتبال، هندبال، کاراته، بدمینتون و شنا در بخش بانوان از تیم‌‎های لیگ برتری سپاهان هستند که بر تداوم حضور پویا و فعال آنان در رقابت‌ها تاکید شد. تیم‌هایی نیز که نیاز به تقویت دارند با پشتیبانی‌های لازم زمینه کسب موفقیت‌ها و افتخار آفرینی‌های بیشترشان فراهم می‌شود.

مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان در پایان با اشاره به تقدیر مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه و هیئت مدیره باشگاه سپاهان از محسن پورسینا گفت: وی در مدت حضور به عنوان رئیس هئیت مدیره زحمات زیادی را برای پیشبرد اهداف و سیاستگذاری‌های باشگاه متحمل شد و هم اکنون با تداوم حضورش در هیئت مدیره به عنوان نایب رئیس به تلاش‌ها و انتقال تجربیاتش برای تداوم روند رو به جلوی باشگاه ادامه می‌دهد.