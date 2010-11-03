اینطور که پیداست آمریکا تنها حقوق اقلیت های نژادی از جمله سرخ پوستان و سیاه پوستان و یا اقلیت های مذهبی از جمله مسلمانان و یا فرقه های دینی را نقض نمی کند. نقض حقوق بشر در این کشور به ویژه نقض حقوق مهاجران و از جمله اتباع کشورهایی که کاخ سفید با آنها تنش های سیاسی دارد به یک "پروسه سیستماتیک" تبدیل شده است.
بی شک در این بین نقض حقوق شهروندان ایرانی در آمریکا یکی از مشکلاتی است که در چند دهه اخیر به ویژه پس از انقلاب اسلامی سال1357 در ایران به عنوان یک اقدام روزمره مطرح بوده است. برای نمونه بسیاری از شهروندانی که تاکنون موفق به کسب تابعیت و شهروندی آمریکا نشده اند برای زندگی در این کشور با مشکلات عدیده ای روبرو هستند.
نقض حقوق ایرانیان و ایرانی تبارها در آمریکا را می توان در چند حوزه بررسی کرد.
ادعای نقض قوانین تحریمی
بازداشت ایرانی ها به اتهام واهی نقض قوانین تحریمی آمریکا علیه جمهوری اسلامی از موارد شایع در پروسه نقض سیستماتیک حقوق شهروندان ایرانی در ایالات متحده آمریکا به شمار می رود.
تاکنون بسیاری از اتباع ایرانی مقیم کشورهای مختلف که عمدتا از بازرگانان صاحب نام بودند به بهانه واردات برخی اقلام به ایران تحت تعقیب قرار گرفته و در نهایت به زندان رفته اند.
"مجید کاکاوند" یکی از افرادی بود که آمریکا از دولت فرانسه درخواست کرده بود تا او را به ایالات متحده تحویل دهد. وی به اتهام به همراه داشتن قطعات نظامی و تجاری برای ارسال به ایران، جهت استرداد به مقامات آمریکایی در فرودگاه پاریس بازداشت شده بود اما در نهایت دادگاه رای به نفع وی داد.
یکی از آخرین نمونه ها در این حوزه "شهرزاد میرقلیخان" است. وی شهروند ایرانی که از سال 2007 در آمریکا زندانی است. وی تاکید بر بیگناهی خود اعلام کرده که در زندان آمریکا تحت شکنجه قرار گرفته است.
شهرزاد به همراه دو فرزند و همسر سابقش
ربایش؛ شیوه جدید نقض حقوق پارسیان
یکی دیگر از شگردهای آمریکا برای نقض حقوق ایرانی ها ربودن اتباع جمهوری اسلامی ایران می باشد. آمریکا به بهانه های مختلف از جمله مبارزه با تروریسم، مبارزه با اشاعه تسلیحات هسته ای در جهان و غیره بسیاری از شهروندان ایرانی را ربوده و در زندان های خود نگهداری می کند.
دیپلمات ها، دانشمندان حوزه های هسته ای، بازرگانان و تجار از جمله قربانیان مطامع آمریکا و برخوردهای سیاسی این کشور بوده اند و هم اکنون نیز تعدادی از شهروندان ایرانی و دیپلمات های ایرانی در زندان های این کشور بسر می برند.
"علیرضا عسگری" مقام دفاعی سابق ایران که به طرز مشکوکی در ترکیه ربوده شد از جمله این افراد می باشد که تاکنون از وی خبری بدست نیامده است.
همچنین "شهرام امیری" تکنسین هسته ای ایران که از مکه ربوده و به آمریکا منتقل شد از دیگر موارد نقض حقوق شهروندان ایرانی از سوی آمریکا با رویکرد سیاسی بوده است که در نهایت به ایران بازگردانده شد.
ربوده شدن دیپلمات های ایران در عراق، و انتقال "نصرت الله تاجیک"، سفیر سابق ایران در اردن نیز از دیگر موارد نقض حقوق شهروندان ایران می باشد.
ضمن اینکه به این موارد، موارد دیگری را از جمله بازداشت برخی از بازرگانان ایرانی در سراسر جهان از جمله در آمریکا از سوی دولت واشنگتن اشاره کرد که به بهانه مبارزه با نقض تحریم صورت گرفت است.
ادعای نقض قوانین مهاجرتی
یکی از موارد برخورد نامناسب با ایرانی ها در آمریکا مربوط به قوانین مهاجرتی بوده است که این موضوع به ویژه در دوران نخستین انقلاب اسلامی ایران شایع و مرسوم بوده است.
در آن دوره از تاریخ بسیاری از ایرانیان مهاجر از زمان ورود به آمریکا تا زمانی که بتوانند پرونده ای را در اداره مهاجرت این کشور باز کنند با قوانین تبعیض آمیز بسیار روبرو بودند و با عنایت به ماهیت مهاجر بودن این افراد به هیچ وجه نمی توانستند حقوق نقض شده خود را در محاکم رسمی پیگیری کنند.
همچنین بسیاری از ایرانیان که به سرمایه کافی طی آن سالها وارد ایالات متحده می شدند با تبعیض های بسیار فاحشی روبرو می شد.
سرمایه گذاری در ایالت هایی که دولت فدرال تعیین می کرد یکی از این نوع نقض حقوق بوده است. ایالت های مورد نظر دولت فدرال برای سرمایه گذاری اتباع خارجی بویژه ایرانی ها به هیچ وجه تضمینی برای برگشت سرمایه آنها نداشت و عمدتاً از ایالت های پر خطر و با ریسک بالای سرمایه گذاری بشمار می رفت.
هالیوود در خدمت ایران هراسی
یکی از شگردهای آمریکا برای تحت فشار قرار دادن ایران و جامعه ایرانی مقیم این کشور تولید فیلم های با مضمون های ضد ایرانی است. این فیلم ها علاوه بر فشارهای روانی بر جامعه ایرانی به برخی تعصبات در جامع آمریکا علیه آنها هم دامن می زند و در واقع جامعه ایرانی مقیم این کشور را در جمع قریب به 3 میلیونی خود زندانی و محبوس می کند بطوری که نقض حقوق آنها آسان و سهل می شود.
هالیوود البته به این تعداد از فیلم های برای ترویج ایران هراسی بسنده نکرده و بارها و هر ساله چنین فیلم هایی را تولید کرده که بدترین آن "بدون دخترم هرگز" بود که پس از پخش این فیلم به اذعان ایرانیان مقیم ایالات متحده حتی آن طیف ایرانی هایی که با آمریکا و سیاست های این کشور سمپاتی دارند، دیدگاههای شهروندان این کشور نسبت به ایرانی ها به طرز چشمگیری منفی شد.
دهباشی، نوباوه وطن وغرقی خبرنگاران ایرانی
جالب تر آنکه خبرنگاران ایرانی نه تنها کارت معتبری ندارند که حتی ویزایشان تعمداً با کد "C" که مختص سفر کوتاه مدت خدمه کشتیها و هواپیماهاست صادر شده و بنابراین حق داشتن هرگونه کارت اعتباری، اجاره خانه یا از خرید تلفن همراه محرومند و سرانجام به واسطه قوانین تحریم آمریکا علیه کشورمان حتی واریز حقوق و هزینه های کار و زندگی ایشان از طریق ایران قانوناً جرم محسوب می شود.
پدیده زندانیان و درخواست ها و پاسخ ها
برخی شهروندان آمریکایی و خیلی از شهروندان ایرانی در زندان های دوطرف بوده اند و هنوز هم وجود دارند، اما نکته ای که در این بین قابل تامل است رفتار انسانی با این زندانیان به عنوان انسان هایی که از حقوق اساسی خود برخوردار هستند می باشد.
برای تببین این موضوع به نمونه ای که اخیراً رخ داده اشاره می کنیم.
در پی زندانی شدن سه شهروند آمریکایی که در پوشش کوهنورد وارد ایران شده بوده تبلیغاتی عظیم برای آزادی آنها از سوی رسانه های غربی صورت گرفت. در نهایت مادران این سه کوهنورد درخواست سفر به ایران و دیدار با زندانیان را کردند که با پاسخ مثبت جمهوری اسلامی روبرو شدند.
با وجودی که مادران این سه زندانی با آغوش باز از سوی مقام های ایران پذیرایی شده و با فرزندان خود و همچنین بالاترین مقام اجرایی کشور یعنی رئیس جمهوری دیدار کردند، اما چنین حرکتی از سوی طرف مقابل صورت نگرفته حتی رئیس جمهوری آمریکا به درخواست های مشابه از سوی طرف های ایرانی که بستگانی در زندان های این کشور دارند پاسخی هم نداده است.
یک نمونه دیگر
مادر شهرزاد میر قلیخان، از رئیس جمهوری آمریکا خواسته است برای آزادی دخترش اقدام کند. "بلقیس روشن" دوشنبه (10 آبان) در مصاحبه با پرس تیوی گفت از باراک اوباما میخواهد شهرزاد را که سه سال اخیر را در شرایط سخت زندان گذرانده است، آزاد کند.
گفتنی است که دو دختر شهرزاد میر قلیخان پیش از آزادی "سارا امیلی شورد" که به اتهام ورود غیرقانونی به خاک ایران و جاسوسی در بازداشت بود، با وی دیدار کرده بودند.
جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 23 شهریور، سارا شورد را که به اتهام ورود غیرقانونی به خاک ایران دستگیر شده بود، با قرار وثیقه 500 هزار دلاری آزاد کرد.
سه تبعه آمریکایی با نامهای "سارا شورد" 31 ساله، "شان مایکل بوئر" و "جاشوا فلیکس فاتال" 27 ساله، در مرداد ماه 1388 (ژوئیه 2009) در مناطق کوهستانی استان کردستان، به اتهام ورود غیرقانونی به خاک ایران دستگیر شدند.
تهران در حالی سارا امیلی شورد را با قرار وثیقه ای 500 هزار دلاری آزاد کرد که دولت آمریکا تاکنون چندین ایرانی را دستگیر و برای آنچه نقض تحریمهای واشنگتن علیه ایران مینامد، زندانی کرده است.
بر خلاف رفتار خشن نیروهای آمریکایی با ایرانیان بازداشت شده در آمریکا، با شهروندان آمریکایی زندانی در ایران با وجود این واقعیت که آنان در معرض اتهاماتی بسیار جدی بودند، به خوبی رفتار شده است.
دولت ایران همچنین بر مبنای اصول انسانی و مبانی اسلامی، با درخواست مادران بازداشت شدگان موافقت کرد و به آنان اجازه داد تا با سفر به ایران با فرزندان خود دیدار کنند اما رئیس جمهوری آمریکا تاکنون نه تنها اقدامی برای بهبود برخورد ماموران آمریکایی با ایرانی ها نکرده بلکه به درخواست ها برای دیدار با خود را هم بی پاسخ گذاشته است.
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