گشایش نخستین نمایشگاه نقاشی با آهن در همدان

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، در این نمایشگاه 30 تابلو از طبیعت، تمدن باستانی، جاذبه های تاریخی همدان و فارس، پرندگان، تاریخ و فرهنگ و دوران دفاع مقدس به نمایش در آمده است.

علی اصغر فرید نیا برپا کننده نمایشگاه نقاشی با آهن در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه برای آماده سازی این نمایشگاه بیش از هفت ماه تلاش صورت گرفته است، اظهار داشت: تصاویر ارائه شده در این نمایشگاه نقاشی هایی است که با استفاده از میلگرد و آهن خلق شده است.

وی که بازنشسته اتحادیه جوشکاران استان همدان است و 45 سال از عمر خود را در این حرفه گذرانده، افزود: آموزش این سبک از نقاشی به دانشجویان رشته گرافیک را در برنامه خود دارد.

این نمایشگاه تا 20 آبان صبح و عصر از ساعت 9 تا 13 و 16 تا 18 در حوزه هنری همدان پذیرای علاقمندان است.