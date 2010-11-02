به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که به شیوه جلسات ملاقات مردمی مرکز نظارت همگانی (1888) برگزار می‌شود، شهروندان مسائل و مشکلات خود را با مدیران شهری در میان گذاشته و انتقادات، پیشنهادات و نظرات خود را به صورت رو در رو با مسئولان حمل و نقل شهری مطرح می کنند.

عصر روز افتتاحیه نمایشگاه حمل و نقل شهری پیمان سنندجی مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی و در صبح و عصر روز دوم نمایشگاه به ترتیب ولی آذروش مدیر عامل سازمان پایانه‌ها و پارک‌سوارها و فضل‌ا... اسلامی مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی پاسخ‌گوی شهروندان هستند.

صبح و عصر سومین روز نمایشگاه به ترتیب جعفر ربیعی مدیر عامل شرکت بهره‌برداری مترو و سید جعفر تشکری هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و در صبح روز اختتامیه نیز وحید نوروزی مدیر عامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران با شهروندان ملاقات می کنند.

زمان برگزاری جلسات صبح از ساعت 10 تا 12 و زمان جلسات عصر نیز از ساعت 17 تا 19 و مکان برپایی آن نیز غرفه مرکز نظارت همگانی (1888) در محل نمایشگاه حمل و نقل شهری در بوستان گفت‌ و گو است.