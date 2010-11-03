هدفمان ارتقاء رنکینگ آسیایی است/ احتمال تغییر رکابزنان تیم دانشگاه آزاد

غلامحسین کوهی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب در خصوص حضور تیمش در تور بین المللی کره، گفت: ما با بدشانسی در رده ششم تور سئول ایستادیم. تیم ما برای قهرمانی این تور راهی کره شده بود اما برگزار کنندگان این تور مراحل مسابقه را به اشتباه کفی اعلام کردند و ما هم به این واسطه دوچرخه‌های کف رو را با خود به تور بردیم اما در نهایت دو مرحله مسابقه در مسیر سربالایی برگزار شد.

وی افزود: این آخرین مسابقه تیم دانشگاه آزاد اسلامی در رقابت‌های سال 2010 میلادی بود. البته رنکینگ جهانی تیم‌های باشگاهی حاضر در آسیا در سال 2010 قبلا اعلام شده بود که ما در آن رده‌بندی در رده دوم آسیا قرار گرفتیم. امتیازات تور کره هم در امتیازات سال 2011 ما ثبت خواهد شد.

مربی تیم دوچرخه‌سواری دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: فرصت برای ثبت نام اولیه و شرکت در تورهای بین‌المللی تحت لیست اتحادیه جهانی دوچرخه‌سواری به پایان رسیده و تیم دانشگاه آزاد اسلامی در این لیست ثبت نام کرده است.

وی ادامه داد: قصد داریم برای کسب امتیازات بیشتر در سال 2011 به مسابقات بیشتری برویم تا بتوانیم در رنکینگ آسیایی و جهانی ارتقاء یابیم.

کوهی تصریح کرد: این احتمال وجود دارد که برای کسب عناوین برتر داخلی و خارجی تغییراتی را در ترکیب تیم دوچرخه‌سواری دانشگاه آزاد بوجود بیاوریم.