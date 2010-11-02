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۱۱ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۳۷

بیادی:

ترافیک یک مشکل تک بعدی نیست که به راحتی حل شود

ترافیک یک مشکل تک بعدی نیست که به راحتی حل شود

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: ترافیک یک مشکل تک بعدی نیست که بتوانیم آن را به راحتی حل کنیم، بلکه ابعاد مختلف و عوامل متعدد آموزشی، اجتماعی، فرهنگی و اطلاع‌رسانی در مدیریت ترافیک مطرح هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بیادی در آستانه آغاز به کار نخستین نمایشگاه و جشنواره حمل و نقل و ترافیک شهری با بیان اینکه شهروندان باید در این ارتباط آموزش دیده و آگاه شوند اظهار داشت: آموزش شهروندی یکی از مهمترین نکاتی است که می‌تواند ترافیک تهران را تحت کنترل در آورد و برگزاری نمایشگاه ترافیک به عنوان یکی از موثرترین ابزارها به منظور جلب مشارکت مردمی در این حوزه محسوب می شود.

وی افزود: در صورت ایجاد تعامل درست فی مابین مدیران و مردم می‌توان به نتایج خوبی برای شهر و شهروندان دست یافت.

بیادی با بیان این نکته که ترافیک مشکل عمومی بسیاری از کلان‌شهرهای دنیاست، گفت: تهران نیز از این قاعده مستثنی نیست، ولی دیگران توانسته‌اند با آموزش رفتارهای ترافیکی به شهروندان خود و جلب مشارکت آنها مشکل ترافیک را حل کنند.

وی نمایشگاه ترافیک را فرصتی برای ارائه آموزش‌ها و تبادل اطلاعات دانست و تصریح کرد: مدیران حوزه ترافیک می‌توانند از تجربیات و ایده‌های شهروندان که خود هر روز ترافیک را تجربه می کنند بهره گرفته و در اتخاذ سیاست‌های مربوط به کنترل ترافیک از آن‌ها استفاده کنند و امیدواریم این اطلاعات و آموزشها در این نمایشگاه بین مردم و مسئولان رد و بدل شود.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پایان افزود: نمایشگاه ترافیک می‌تواند علاوه بر مبادله ایده‌ها و تجربیات، کارآمدی و ناکارآمدی برخی سیاست‌ها در حوزه ترافیک را مشخص کرده و از آزمون و خطا در این زمینه جلوگیری کند.

کد مطلب 1183482

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