ترافیک یک مشکل تک بعدی نیست که به راحتی حل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بیادی در آستانه آغاز به کار نخستین نمایشگاه و جشنواره حمل و نقل و ترافیک شهری با بیان اینکه شهروندان باید در این ارتباط آموزش دیده و آگاه شوند اظهار داشت: آموزش شهروندی یکی از مهمترین نکاتی است که می‌تواند ترافیک تهران را تحت کنترل در آورد و برگزاری نمایشگاه ترافیک به عنوان یکی از موثرترین ابزارها به منظور جلب مشارکت مردمی در این حوزه محسوب می شود.

وی افزود: در صورت ایجاد تعامل درست فی مابین مدیران و مردم می‌توان به نتایج خوبی برای شهر و شهروندان دست یافت.

بیادی با بیان این نکته که ترافیک مشکل عمومی بسیاری از کلان‌شهرهای دنیاست، گفت: تهران نیز از این قاعده مستثنی نیست، ولی دیگران توانسته‌اند با آموزش رفتارهای ترافیکی به شهروندان خود و جلب مشارکت آنها مشکل ترافیک را حل کنند.

وی نمایشگاه ترافیک را فرصتی برای ارائه آموزش‌ها و تبادل اطلاعات دانست و تصریح کرد: مدیران حوزه ترافیک می‌توانند از تجربیات و ایده‌های شهروندان که خود هر روز ترافیک را تجربه می کنند بهره گرفته و در اتخاذ سیاست‌های مربوط به کنترل ترافیک از آن‌ها استفاده کنند و امیدواریم این اطلاعات و آموزشها در این نمایشگاه بین مردم و مسئولان رد و بدل شود.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پایان افزود: نمایشگاه ترافیک می‌تواند علاوه بر مبادله ایده‌ها و تجربیات، کارآمدی و ناکارآمدی برخی سیاست‌ها در حوزه ترافیک را مشخص کرده و از آزمون و خطا در این زمینه جلوگیری کند.