فرهاد عابدینی در این باره به خبرنگار مهر گفت: در حال تدوین کتابی با عنوان "بهار در شعر شاعران دیروز و امروز" هستم و تا کنون آثار بهاریه‌ای حدود 60 شاعر را گردآوری کرده‌ام.

وی افزود: در روند تدوین این کتاب آن دسته از اشعار همه شاعران ایرانی که در وصف بهار و یا با این موضوع بوده، خواهد آمد؛ اعم از شعرهای کلاسیک، مدرن و پست‌مدرن آنها و معیار من خوب بودن و مرتبط بودنشان با این موضوع است.

این شاعر همچنین درباره اثر دیگر در دست چاپ خود، گفت: کتابی را با عنوان "از دیر و دور و اکنون" تدوین کرده‌ام و برای چاپ آن را به انتشارات امرود داده‌ام. بخش زیادی از این کتاب نقدهایی است که شاعران و منتقدین از سال 1352 تاکنون بر شعرهای من نوشته‌اند.

عابدینی افزود: بخشی از کتاب هم مصاحبه‌ها، مقالات و شعرهایی است که در طول این سال‌ها از من چاپ شده است. همچنین بخشی از آن گزارش‌هایی است از حدود 147 جلسه "گروه شعر معاصر" است که از چندین سال پیش با حضور بسیاری از صاحبنظران شعر و ادبیات از جمله داریوش آشوری، سیروس شمیسا، حمید مصدق و محمدرضا شفیعی‌کدکنی برگزار می‌شد.

به گفته این شاعر حجم کتاب "از دیر و دور و اکنون" بالغ بر 500 صفحه است و به زودی توسط انتشارات امرود برای اخذ مجوز روانه ارشاد می‌شود.

مجموعه شعرهای "ردّ آبی"، "کوچ پرنده‌ها"، "آوردگاه"، "صدای سبز بلوط"، "چهل تاقه ابریشمی"، "باران خاطره"، "پژواک سرودن" و ‌"پل عبور من" در کارنامه ادبی فرهاد عابدینی به ثبت رسیده‌اند. او همچنین کتابی حاوی تحلیل و تفسیر شعرهای شاعران معاصر با عنوان "لحظه‌های بی‌تابی" به چاپ رسانده ‌است.