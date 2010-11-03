وزارت جهادکشاورزی از موضع قبلی عقب نشست

به گزارش خبرنگار مهر، اواخر شهریور ماه امسال در پی تصویب قانون افزایش بهره وری کشاورزی، مجوز واردات محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد و این وزارتخانه با اعلام لیست کامل محصولات، واردات برخی از محصولات را ممنوع اعلام کرد.

اما ارایه این لیست واکنشهای زیادی را در محافل اقتصادی کشور در پی داشت و برخی فعالان اقتصادی نیز از افزایش برخی کالاها در بازار در پی اتخاذ این گونه تصمیمات خبر دادند.

براساس جدیدترین ابلاغیه، ممنوعیت واردات گوشت حیوانات از نوع گاو تازه یا سرد کرده و منجمد، گوسفند یا بز تازه؛ سردکرده یا منجمد، گوشت بریده نشده به صورت قطعات تازه یا سردکرده از نوع مرغ و خروس، گوشت بریده نشده به صورت قطعات منجمد از نوع مرغ و خروس، جوجه یک روزه تخم گذار، تخم مرغ خوراکی و عسل طبیعی تا اطلاع ثانوی لغو شده است.

این لغو ممنوعیت در حالی مطرح شد که اوایل مهرماه سعادت اله عباسی معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفتگو با مهر اعلام کرده بود که کشور نیازی به واردات گوشت قرمز ندارد و حتی کشور در تولید گوشت مرغ، تخم مرغ، شیر و فرآورده های آن به خودکفایی رسیده است. در همین حین حال، واردات همچنان براساس ثبت سفارشهای انجام می شود.

پنبه یکی دیگر از کالایی است که به تازگی از این لیست حذف شده است. مهدی اسلام پناه مدیر کل دفتر نساجی ، پوشاک و کیف و کفش وزارت صنایع و معادن در گفتگو با مهر از عادی شدن روال ثبت سفارش واردات پنبه خبر داده و افزوده است: این وزارتخانه در ممنوعیت واردات پنبه به کشور دخالتی نداشت.

این در شرایطی است که تولید کنندگان و صنعتگران نساجی معتقدند آثار ممنوعیت واردات پنبه هر چند هم اکنون لغو شده است اما آثار خود را تا دو سه ماه آینده نشان خواهد داد چرا که ثبت سفارش مجدد زمان بر بوده و زمانی به مرحله اجرا در می آید که دیگر پنبه ای در بازارهای جهانی یافت نمی شود.

در این رابطه رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با مهر با بیان اینکه از جزئیات نامه صادق خلیلیان وزیرجهادکشاورزی به وزیر بازرگانی اطلاعی ندارد، گفت: اگر در این نامه ممنوعیت واردات برخی از اقلام که کشور در آنها به خود کفایی رسیده است، لغو شود با قانون مغایرت دارد.

وی افزود: برای واردات پنبه هم باید سهمیه تعیین شود و براساس نیاز واقعی بازار، مجوز واردات این محصول به کشور ثبت شود، در غیراین صورت چنین اقداماتی مغایر با قانون افزایش بهره وری کشاورزی است.

رجایی با اشاره به اینکه ممنوعیت واردات برای ساماندهی ورود کالاهای کشاورزی به کشور تصویب شده است، گفت: برای تامین نیاز برخی از کالاها در بازار باید واردات آنها در زمانی غیر از تولید انجام شود، این در حالی است که واردات محصولاتی که در کشور به اندازه نیاز تولید می شوند ممنوع است.

به هر حال، وزارت جهادکشاورزی پس گذشت تنها یک ماه و اندی از ممنوعیت واردات تعداد زیادی محصولات کشاورزی، از نظر قبلی خود برگشت و ممنوعیت واردات برخی کالاها را لغو کرد.