برگزاری اولین مسابقه کانوکانادایی زنان و مسابقات زیر 23 سال قایقرانی جهان

احمد دنیامالی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: کنگره فدراسیون جهانی قایقرانی طی دو روز در شهر "ویگو" اسپانیا در حالی برگزار شد که حاضرین تصمیمات خوبی را برای ارتقاء این رشته گرفتند.

وی افزود: در این نشست طرح برگزاری مسابقات کانوکانادایی در بخش زنان (C1 و C2) به تصویب اعضاء رسید تا از این پس این رقابت در کنار مسابقه مردان برگزار شود. همچنین برگزاری اولین دوره مسابقات قهرمانی قایقرانی زیر 23 سال جهان در کانوئینگ برای اجرا به تصویب نهایی رسید.

رئیس فدراسیون قایقرانی کشورمان خاطرنشان کرد: در کنار مباحث مطرح شده در این جلسه انتخابات نایب رئیسان اول و سوم و روسای کمیته‌های جهانی به همراه رئیس کمیته‌های پزشکی و آنتی دوپینگ برگزار شد که تقریبا تمامی نفراتی که مورد نظر ما بودند در این انتخابات رای آوردند.

وی ادامه داد: در این جلسه که همراه با مصوبات جدید و تغییر قوانین در آئین نامه‌های مسابقاتی بود، حاضرین مصوب کردند تا بودجه خوبی برای پخش مسابقات کانوئینگ در تلویزیون اختصاص یابد. براساس این طرح رقابت‌های مهم قایقرانی از این پس در"یورو اسپورت" پخش خواهد شد.

در کنار برگزاری اجلاس جهانی فدراسیون بین المللی قایقرانی، سی و سومین کنگره فدراسیون قایقرانی آسیا هم برگزار شد. احمد دنیا مالی رئیس فدراسیون قایقرانی کشورمان سال گذشته و در حاشیه رقابت‌های قهرمانی قایقرانی آسیا در تهران با اکثریت آراء به عنوان نماینده قاره آسیا و عضو هیئت رئیسه فدراسیون جهانی قایقرانی انتخاب شده بود با دعوت ICF دراین اجلاس شرکت کرد.