مراسم بدرقه اعضای تیم فوتبال امید آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بدرقه اعضای تیم فوتبال امید کشورمان برای حضور در بازی‌های آسیایی گوانگجو ظهر امروز با تاخیری یک ساعته و در غایب علی کفاشیان در هتل لاله تهران آغاز شد.

در این مراسم مهدی تاج، عباس ترابیان، عزیز محمدی و مجتبی شریفی مسئولان فدراسیون فوتبال، آرش کوشا مدیرعامل باشگاه سایپا و جمعی از پیشکسوتان ورزش و کادر فنی و اعضای تیم فوتبال امید حضور داشتند.

قرار است دراین برنامه ضمن برگزاری مراسم ویژه بدرقه اعضای تیم فوتبال امید لوح تقدیر و جوایزی از سوی فدراسیون فوتبال به بازیکنان این تیم اهدا شود. مراسم بدرقه تیم فوتبال امید با مشارکت کمیته فرهنگی فدراسیون فوتبال و شرکت فرهنگی ورزشی سایپا در حال برگزاری است.