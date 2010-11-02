به گزارش خبرنگار مهر، در پایگاه خبری کنفدراسیون فوتبال آسیا بخشی جدید ایجاد شده با عنوان "دو خط از مربیان جام ملت‌های آسیا" در این بخش قرار است مربیان تیم‌های حاضر در پانزدهمین دوره رقابت‌ها به خوانندگان این سایت معرفی شوند.

نخستین مربی که در این بخش به معرفی او پرداخته شده، "ولفگانگ سیدکا" سرمربی آلمانی تیم ملی عراق است. در معرفی این مربی آلمانی آمده است: ولفگانگ سیدکا مربی 56 ساله عراق در جام ملت‌های آسیا بیش از هر چیزی روی تجربه خود حساب می کند. او پیش از این تیم ملی بحرین را هدایت کرده و روی نیمکت باشگاه العربی و الغرافه قطر نشسته است.

در ادامه این مطلب خاطر نشان شده است: عراق چهار سال قبل با ویرا برزیلی در جام ملت‌های آسیا به قهرمانی رسید برای همین سیدکا که در شهریورماه مربیگری عراق را بدست گرفته کار سختی پیش روی خود دارد.

نگارنده این مطلب در بخش پایانی معرفی سیدکا آورده است: سیدکا پیش از این در سال 1998 با وردربرمن قهرمانی یوفا اینترتوتو کاپ شد. او در باشگاه‌های "بروسیا برلین"، "آرمینیا بیله فلد"، "اوبرنولند" و "اوزنابروک" مربیگری کرده است.