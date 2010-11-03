علی‌اکبر زارع‌بیدکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: در پی برگزاری همایش میراث مشترک مکتوب ایران و افغانستان در کتابخانه مجلس، رئیس کتابخانه (رسول جعفریان) تصمیم به تاسیس یک کتابخانه تخصصی در حوزه افغانستان‌شناسی گرفت که در حال حاضر مقدمات این پروژه فراهم شده و ثبت کتاب‌ها هم در مرحله پایانی است.

وی افزود: نخستین کتابخانه تخصصی افغانستان‌شناسی با سازماندهی و ورود اطلاعات تا چند روز دیگر آماده استفاده عموم مراجعان و محققان خواهد شد و بر اساس برنامه قرار است 24 آبان مراسم گشایش ساختمان آن که جنب کتابخانه تخصصی تاریخ انقلاب اسلامی واقع شده است، برپا شود.

مدیر فراهم‌آوری کتابخانه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این کتابخانه با ورود حدود 900 شماره مجله و سالنامه و 1000 جلد کتاب از کتابهای ناشران افغانی از افغانستان، آماده استفاده مراجعان شده است.

به گفته وی به این کتاب‌ها، آثار ناشران ایرانی با موضوع افغانستان و روابط ایران با این کشور افزوده خواهد شد و با توجه به اهمیت متمرکز شدن کتاب‌ها برای سهولت استفاده مراجعان، کتاب‌های مخزن اصلی در موضوع یاد شده به کتابخانه تخصصی انتقال خواهد یافت.

زارع بیدکی گفت: در بین منابع ارسالی از افغانستان سالنامه بسیار مهم افغانستان کالنی از سال 1311 تا 1387 به صورت کامل، مجله ادبی آریانا به صورت کامل 400 شماره، مجله ادبی عرفان دوره کامل، مجله پشتون ژغ از مجلات رادیو افغانستان از سال 1320 دیده می‌شود.

به گفته وی کتاب‌های "خطاطان و نقاشان هرات" (انتشارات مطبعه دولتی هرات)، "افغانستان در شاهنامه"، "علل عقب‌ماندگی افغانستان و راه‌های برون رفت"، "افغانستان تاریخی"، "فشرده تاریخ افغانستان" (اثر دکتر فاروق انصاری)، "تجارت راجع به مسکوکات (چاپ کابل 1319)، "دیوان عبدالقادر بیدل" (چاپ 1334 قمر کابل ـ تحف)، "تحفةالمولود" (انتشارات مرکز تحقیقات علوم اسلامی کابل)، "اصول اساسی دولت علیه افغانستان"، "افغانستان در قرن نوزده (تألیف قاسم رشتیا چاپ کابل) و "افغانستان در شاهنامه" (چاپ کابل) نمونه‌هایی از کتاب‌های خریداری شده برای کتابخانه تخصصی افغانستان‌شناسی است.