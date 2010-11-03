  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۲ آبان ۱۳۸۹، ۸:۴۴

همایش فلسفه باید متکی بر تبادل آرا سامان یابد

همایش فلسفه باید متکی بر تبادل آرا سامان یابد

استاد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس معتقد است مشکلی اساسی که همایشهای داخلی دارند این است که برگزاری این همایشها به صورت فشرده است و صاحبنظران و پژوهشگران فلسفی به اندازه کافی فرصت تبادل نظر را ندارند. این ضعفی است که باید در همایش فلسفه مرتفع شود.

دکترعباس منوچهری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تجربه شخصی خود از شرکت در همایشهای داخلی و خارجی گفت:یک مشکل اساسی که همایشهای داخلی دارند برگزاری این همایشها بصورت فشرده است. همه مقالاتی که در همایش ارائه می‏شوند مخاطبشان یک مخاطب است
.
وی افزود: این همایشها وقت بسیار کوتاهی دارند و در نتیجه هیچ تبادل آرایی هم رخ نمی‏دهد. بنابراین کارایی و نتیجه‏ای را که از همایشها انتظار می‏رود ندارند. درحالیکه در دنیا رسم بر این است که مقالات تخصصی جداگانه ولی همزمان توسط صاحبنظران آن حوزه بررسی می‏شوند.
 
این استاد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس درادامه تصریح کرد: از شرکت در همایشها به‌ویژه همایشهای سیاسی نتیجه‏ای مفید و بهتری کسب کرده‏ام و از مقالات تخصصی حوزه سیاسی که همزمان جداگانه ارائه شده‏اند خیلی استفاده کرده‏ام و این همایشها نتایج بهتری داشته‎اند.
 
این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه سیاسی درمورد نقش همایش روز جهانی فلسفه در جهت افزایش ارتباط فکری و علمی‏ با پژوهشگران فلسفی خارجی اظهارداشت: این اتفاق بدیهی است و انتظار هم همین است. حالا این ارتباط در عمل در همایش فلسفه چگونه برقرار می‏شود که این نتیجه را در بر داشته باشد بحث دیگری است ولی با توجه به تمهیداتی که برای این همایش درنظر گرفته‏اند باید این نتیجه حاصل شود.
 
این نویسنده و مترجم خاطرنشان کرد: البته اینکه حضور صاحبنظران و پژوهشگران فلسفی خارجی به چه میزانی وزمانی در اختیار همایش است که به اندازه کافی این فرصت را فراهم آورد از مؤلفه‏های مؤثر در این ارتباط است. ولی باید چنین نتیجه‏ای حاصل شود و خیلی هم ضروری است. با توجه به دغدغه‏های مشترک یا داشتن دیدگاهها و نظریاتی که دو طرف دارند از طریق این همایش می‏توان به تبادل نظررسید.
کد مطلب 1183625

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها