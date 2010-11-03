همایش فلسفه باید متکی بر تبادل آرا سامان یابد

دکترعباس منوچهری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تجربه شخصی خود از شرکت در همایشهای داخلی و خارجی گفت:یک مشکل اساسی که همایشهای داخلی دارند برگزاری این همایشها بصورت فشرده است. همه مقالاتی که در همایش ارائه می‏شوند مخاطبشان یک مخاطب است

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وی افزود: این همایشها وقت بسیار کوتاهی دارند و در نتیجه هیچ تبادل آرایی هم رخ نمی‏دهد. بنابراین کارایی و نتیجه‏ای را که از همایشها انتظار می‏رود ندارند. درحالیکه در دنیا رسم بر این است که مقالات تخصصی جداگانه ولی همزمان توسط صاحبنظران آن حوزه بررسی می‏شوند.

این استاد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس درادامه تصریح کرد: از شرکت در همایشها به‌ویژه همایشهای سیاسی نتیجه‏ای مفید و بهتری کسب کرده‏ام و از مقالات تخصصی حوزه سیاسی که همزمان جداگانه ارائه شده‏اند خیلی استفاده کرده‏ام و این همایشها نتایج بهتری داشته‎اند.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه سیاسی درمورد نقش همایش روز جهانی فلسفه در جهت افزایش ارتباط فکری و علمی‏ با پژوهشگران فلسفی خارجی اظهارداشت: این اتفاق بدیهی است و انتظار هم همین است. حالا این ارتباط در عمل در همایش فلسفه چگونه برقرار می‏شود که این نتیجه را در بر داشته باشد بحث دیگری است ولی با توجه به تمهیداتی که برای این همایش درنظر گرفته‏اند باید این نتیجه حاصل شود.

این نویسنده و مترجم خاطرنشان کرد: البته اینکه حضور صاحبنظران و پژوهشگران فلسفی خارجی به چه میزانی وزمانی در اختیار همایش است که به اندازه کافی این فرصت را فراهم آورد از مؤلفه‏های مؤثر در این ارتباط است. ولی باید چنین نتیجه‏ای حاصل شود و خیلی هم ضروری است. با توجه به دغدغه‏های مشترک یا داشتن دیدگاهها و نظریاتی که دو طرف دارند از طریق این همایش می‏توان به تبادل نظررسید.