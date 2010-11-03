همایش فلسفه باید متکی بر تبادل آرا سامان یابد

دکترعباس منوچهری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تجربه شخصی خود از شرکت در همایشهای داخلی و خارجی گفت:یک مشکل اساسی که همایشهای داخلی دارند برگزاری این همایشها بصورت فشرده است. همه مقالاتی که در همایش ارائه میشوند مخاطبشان یک مخاطب است
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وی افزود: این همایشها وقت بسیار کوتاهی دارند و در نتیجه هیچ تبادل آرایی هم رخ نمیدهد. بنابراین کارایی و نتیجهای را که از همایشها انتظار میرود ندارند. درحالیکه در دنیا رسم بر این است که مقالات تخصصی جداگانه ولی همزمان توسط صاحبنظران آن حوزه بررسی میشوند.
این استاد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس درادامه تصریح کرد: از شرکت در همایشها بهویژه همایشهای سیاسی نتیجهای مفید و بهتری کسب کردهام و از مقالات تخصصی حوزه سیاسی که همزمان جداگانه ارائه شدهاند خیلی استفاده کردهام و این همایشها نتایج بهتری داشتهاند.
این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه سیاسی درمورد نقش همایش روز جهانی فلسفه در جهت افزایش ارتباط فکری و علمی با پژوهشگران فلسفی خارجی اظهارداشت: این اتفاق بدیهی است و انتظار هم همین است. حالا این ارتباط در عمل در همایش فلسفه چگونه برقرار میشود که این نتیجه را در بر داشته باشد بحث دیگری است ولی با توجه به تمهیداتی که برای این همایش درنظر گرفتهاند باید این نتیجه حاصل شود.
این نویسنده و مترجم خاطرنشان کرد: البته اینکه حضور صاحبنظران و پژوهشگران فلسفی خارجی به چه میزانی وزمانی در اختیار همایش است که به اندازه کافی این فرصت را فراهم آورد از مؤلفههای مؤثر در این ارتباط است. ولی باید چنین نتیجهای حاصل شود و خیلی هم ضروری است. با توجه به دغدغههای مشترک یا داشتن دیدگاهها و نظریاتی که دو طرف دارند از طریق این همایش میتوان به تبادل نظررسید.
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