به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "فلسفه آلمانی: مقدمه‌ای کوتاه" اثر اندرو بوی استاد فلسفه دانشگاه لندن از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده است.

اندرو بوی کارشناس سنت فلسفه مدرن آلمانی و نسبت میان فلسفه و موسیقی است. آثار او عبارتند از: مقدمه‌ای بر فلسفه آلمانی از کانت تا هابرماس، زیبایی شناسی و سوبژکتیویته: از کانت تا نیچه. وی عضو بنیاد تحقیقاتی الکساندر هومبولت و محقق دانشگاه کمبریج است و در دانشگاههای هاروارد، پرینستون، کلمبیا و کلورادو در مورد نسبت میان فلسفه و موسیقی تدریس کرده است.

وی معتقد است فلسفه آلمانی محور و کانون فلسفه مدرن به شمار می‌رود. وی می‌گوید بدون در نظر گرفتن فلسفه کانت، فرگه، ویتگنشتاین و هوسرل "فلسفه تحلیلی" آمریکایی و انگلیسی قابل تصور نیست. براین اساس تأثیر فلسفه آلمانی به اینجا محدود نمی‌شود و فلسفه قاره‌ای دریدا، فوکو، دلوز و ژیژک بدون در نظر گرفتن فلسفه کانت، هگل، نیچه، مارکس و هایدگر قابل فهم و درک نخواهد بود.

فلاسفه‌ای چون فوکو و دریدا تأثیرات زیادی در فلسفه معاصر داشته‌اند و البته این فلسفه بدون درک و فهم فلسفه آلمانی قابل درک نیست. بوی می‌گوید فلسفه آلمانی نه تنها در حوزه فلسفه بلکه در تمام عرصه‌های علوم انسانی تأثیرات زیادی داشته است.

به گمان بوی، نسبت میان معرفت (دانش) و ایمان و رابطه میان عقل و احساس از جمله موضوعاتی هستند که در فلسفه مدرن مورد توجه قرار می‌گیرند. در فلسفه مدرن با موضوعات دیگری نیز مواجه هستیم. نگرش علمی به دنیا، نگرش به دنیا از جنبه اخلاقی و هنرمندانه دیدن گیتی از جمله موضوعاتی هستند که در فلسفه مدرن مورد توجه هستند.

اندرو بوی در مورد اهمیت فلسفه آلمانی و کتاب حاضر به خبرنگار مهر گفت: در حوزه فلسفه، فلسفه آلمانی باید مورد توجه جدی باشد. این فلسفه طی سالهای دهه 30 میلادی تا 70 میلادی تحت تأثیر سنت انگلیسی- امریکایی مغفول ماند.

وی افزود: این طرز تلقی وجود داشت که این فلسفه با نازیسم پیوند دارد. در این میان سهم آرای هگل و هایدگر بیش از دیگران تلقی می‌شود.

اندرو بوی معتقد است که فلسفه مدرن پرسشهای بی پاسخی را به وجود آورده است. او می‌گوید مدرنیته مسائلی را به وجود آورده که انسان کنونی باید به آنها پاسخ دهد.

مؤلف "موسیقی، فلسفه و مدرنیته" در افزود: فلسفه آلمانی پاسخهای مشخصی برای چالشهای ناشی از "مدرنیته" دارد. ظهور علوم طبیعی مدرن و افول دین در مدرنیته سؤالاتی به وجود آورده که در فلسفه آلمانی مورد توجه قرار گرفته اند.