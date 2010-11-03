حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسئله جنگ نرم، جنگ رسانه ای برای تسلط بر افکار عمومی و ایجاد یک جریان اجتماعی ، ولو یک جریان سطحی است. به طور قطعی جنگ نرم موفق نمی شود در اندیشه ها را به صورت کلان و زیربنایی تغییر و تحول ایجاد کند اما می تواند یک موج فکری و جریان ظاهری اجتماعی ایجاد کند.

موسوی هوایی تأکید کرد: در جنگ نرمی که علیه ما راه افتاده جبهه مخالف نتوانسته از نظر خبری ما را تحریم کند بلکه مجبور شده علیه ما دست به اقداماتی زده و تلاش کند اندیشه ها و افکار را نسبت به ما تغییر دهند و از آنجا که نمی توانند اندیشه ها را در عمق تغییر دهند افکار عمومی را دستکاری و آن را به بازی می گیرند.

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: اگر رسانه ها ابزار جنگ نرم هستند به طور قطع ابزار مقابله با آن نیز رسانه تلقی می شوند. اگر آنها با زیر مجموعه ای از اولیای شیطان کار می کنند ما به طور قطع باید با زیر مجموعه ای از اولیای خدا کار کنیم. به همین معنا هرکسی که معتقد به پروردگار متعال است و یا به دین اسلام و یا یک دین الهی اعتقا دارد این امر را باید مورد توجه قرار دهد.

وی تصریح کرد: رسانه ها بزرگترین ابزار در مقابله با جنگ نرم هستند و مدیریت استراتژیک رسانه ای به این معنا که فرماندهی و قرارگاه جنگ نرم که قاعدتا باید شورای عالی انقلاب فرهنگی درکشور ما باشد باید به مثابه یک میز جنگ وضعیت را بررسی کنند. مقام معظم رهبری در دیدار خود با دانشگاهیان در ماه مبارک رمضان سه مرتبه فرمودند که ما درحال جنگیم. این امر یک واقعیتی است که اگر ما آن را جدی نگیریم، تلاشهای دشمنان نتیجه می دهد .

وی در رابطه با کارکردهای جنگ نرم و رسانه در رابطه با سفر اخیر مقام معظم رهبری به قم گفت : آنها از هیچ تلاشی برای تخریب چهره رهبری، قم و مراجع و جدایی مراجع از رهبری، جدایی قم و طلبه ها از رهبری فروگذار نکردند. درحالی که به هیچ کدام اعتقاد ندارند اما برای جدایی آنها تلاش می کنند. رسانه های بیگانه با رویکردها منفی روی این قضیه کار کرده اند. این امر مصداق جنگ نرم است.

حجت الاسلام موسوی هوایی گفت: این جمله امیرالمؤمنین در این رابطه مصداق دارد. حضرت علی (ع) می فرمایند: در جبهه باطل افراد محکم کار می کنند، ما در جبهه حق باید محکم کار کنیم. اگر نمی توانیم استراتژی تعریف کنیم باید به سراغ افرادی برویم که می توانند استراتژی تعریف کنند. جبهه مقابل ما یک حرکت حساب شده صهیونیستی است که نه به مسیحیت و نه به یهودیت معتقد است.