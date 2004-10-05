حكم بازداشت آلالوسي صادر شده است

به گزارش خبرگزاري مهر، مثال آلالوسي مديرسابق هيئت پاكسازي عناصر حزب بعث از سيستم اداري عراق كه پيش از اين به ديداري علني از رژيم صهيونيستي پرداخت، صدور حكم بازداشت خود را تاييد كرد وگفت: سران كنگره ملي عراق عامل صدور اين حكم بازداشت هستند.

وي ادامه داد: آنها پيش از اين نيز از رژيم صهيونيستي به شكل محرمانه ديدار كرده اند و من خود نيز در متن استعفايم از كادر رهبري كنگره ملي عراق اين مطالب را ذكر كرده ام، اگر به دادگاه بروم حتما مسائلي را درباره كادر رهبري كنگره ملي عراق فاش خواهم ساخت.



آلالوسي با پيش بيني اينكه به احتمال زياد در زندان نيز حذف فيزيكي خواهد شد، ادامه داد: عناصر اطلاعاتي و امنيتي سابق عراق كه هم اكنون نيز مسئوليت تشكيلات جديد امنيتي را برعهده گرفته اند از من شكايت كرده اند، در زمان رژيم گذشته ارتباط با كشورهاي مخالف و دشمن جرم به شمار مي رفت و همچنان رئيس دادگاه مركزي جنايي عراق اين قانون را ملاك قرار مي دهد.



وي دليل خود براي كناره گيري از كادر رهبري كنگره ملي عراق را هم پيماني كنگره با ايران دانست و آن را اختلاف جوهري خود با كادر كنگره ملي عراق دانست.

