مجید وفادار در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، با اشاره به وجود کارخانه های صنعتی بزرگ در غرب بندرعباس، عنوان کرد: به دلیل زیرساختهای موجود در غرب بندرعباس بیشتر کارخانه های صنعتی بزرگ در این منطقه ایجاد شدند که این کارخانه ها تاثیراتی را بر روی محیط زیست این منطقه گذاشته اند.

وی در ادامه افزود: در سال 73، هفت کارخانه صنعتی بزرگ غرب بندرعباس مورد ارزیابی زیست محیطی قرار گرفتند، که پس از این ارزیابی کارشناسان اداره کل محیط زیست متوجه تغییرات زیست محیطی در این منطقه شدند.

مدیرکل محیط زیست هرمزگان با اشاره به اینکه پالایشگاههای کشور باید استانداردهای زیست محیطی را رعایت کنند، بیان داشت: خوشبختانه پالایشگاه بندرعباس بسیاری از استانداردهای زیست محیطی را رعایت می کند اما کارخانه های آلومینیوم، روی و فولاد هنوز تمامی استانداردها را رعایت نمی کنند و مشکلاتی را از نظر آلودگی هوا و محیط زیست ایجاد کرده اند اما وضعیت این کارخانه ها نسبت به گذشته بهتر شده است.

وفادار ادامه داد: اگر تمامی کارخانه های صنعتی بزرگ در غرب بندرعباس استانداردهای لازم را رعایت کنند اما باز هم این کارخانه ها فشار زیادی را بر روی محیط زیست منطقه غرب بندرعباس وارد می کنند و محیط زیست آن منطقه ظرفیت تحمل آن باری که این صنایع از لحاظ آلودگی به منطقه وارد می کنند را ندارد و باید راه چاره ای برای این مسئله اندیشیده شود.

وی اضافه کرد: از زمانی که سازمان محیط زیست اقدام به انتخاب صنایع سبز کرده است خوشبختانه وضعیت کارخانه های غرب بندرعباس از لحاظ زیست محیطی بهتر شده است و پالایشگاه بندرعباس در هرمزگان به عنوان یکی از صنایع سبز انتخاب شد.

کارخانه های آسفالت سازی عامل اصلی آلودگی بندرعباس هستند

مدیرکل محیط زیست هرمزگان با اشاره به آلودگی فراوانی که برخی کارخانه های ساخت آسفالت ایجاد می کنند، اظهارداشت: برخی کارخانه های آسفالت سازی در بندرعباس آلودگی زیست محیطی بسیار زیادی را ایجاد می کنند و یکی از عوامل اصلی آلودگی هوا در بندرعباس هستند.

وفادار با اشاره به اینکه کارخانه هایی که آلایندگی زیادی را ایجاد کنند جریمه می شوند، تصریح کرد: در طول سال اداره کل محیط زیست تمامی کارخانه ها را از لحاظ ایجاد آلایندگی بررسی می کند و در پایان سال اسامی کارخانه های آلاینده اعلام می شود و این کارخانه ها باید مبالغی را به عنوان جریمه بپردازند.

وی تاکید کرد: در خصوص تجمع صنایع بزرگ در غرب بندرعباس باید چاره اندیشی شود تا در آینده این منطقه از لحاظ زیست محیطی دچار مشکلات فراوان نشود.