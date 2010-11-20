اردشیر پورنعمت در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت تیم فوتبال ملوان ضمن بیان مطلب فوق گفت: تیم ملوان توانسته است در هفتههای اخیر نتایج قابل قبولی را کسب کند و در رده خوبی قرار گرفته است، به همین دلیل باید گفت تیم امروز در منطقه آرامش قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: این موفقیت حاصل اتحاد، وفاق ملی و همدلی بازیکنان با همدیگر است. البته اسم ملوان محور وحدت است و اجازه نمیدهیم مسائل شخصی در تیم ورود کند و در روند خوبی که در پیش گرفته ایم، خللی ایجاد کند. امروز ملوان قائم به فرد نیست و قائم به گروه است و بر اساس یک برنامه ریزی مدون و اصولی برنامههای اجرایی تیم را پیش میبریم.
مدیرعامل باشگاه ملوان همچنین تاکید کرد: اگر ما در بازی با سایپا بدشانسی نمیآوردیم و آن بازی را در انزلی به حریف واگذار نمیکردیم، امروز در جمع 5 تیم بالای جدول قرار میگرفتیم. ما به لذت و زیبایی فوتبال فکر میکنیم و سعی میکنیم در هفتههای اخیر هم خوب بازی کنیم و هم نتایج قابل قبولی را بدست آوردیم که بسیار امیدواریم این نتایج ادامه پیدا کند.
وی با تاکید بر اینکه هدفمان این است که در بازیهای داخل خانه به راحتی امتیاز از دست ندهیم اما در بازیهای خارج از خانه دست به عصا بوده و به فکر کسب حداقل امتیازات هستیم، اظهار داشت: هدف همه مسئولان و کادر فنی تیم این است که تیم با کمترین مشکل و ایراد در مسابقات به میدان برود که در اینصورت روزهای بسیار خوبی در انتظار تیم خواهد بود.
پورنعمت در پایان در خصوص اینکه از عملکرد داوران در فصل جاری رضایت دارید؟، گفت: همیشه حرمت همه را حفظ میکنیم و اگر اعتراضی هم داشته باشیم، در چارچوب قوانین فدراسیون فوتبال آن را پیگیری میکنیم. البته من تحت فشار زیادی قرار دارم و به من میگویند چرا به این مشکلات اعتراض نمیکنید اما اعتقاد دارم داوران هم اشتباهات غیر عمدی مرتکب میشوند ولی اینکه اشتباه خود را قبول کرده و در مواردی از بابت آن عذر خواهی میکنند، اهمیت فراوانی دارد.
تیم فوتبال ملوان بندرانزلی روز جمعه با پیروزی برابر فولادنطنز در رقابتهای جام حذفی، به مرحله بعدی این رقابتها صعود کرد.
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