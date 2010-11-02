"به من کلک نزن" در کیش کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم براساس فیلمنامه‌ای از عباس مرادیان و با بازی ارژنگ امیرفضلی، شهره سلطانی، محمد پهلوان، آرام جعفری، علیرضا شیرین و شهرزاد کمال‌زاده ساخته می‌شود.

"به من کلک نزن" داستان دو وکیل به نام‌های مسعود و سپهر است که به دور از چشم همسرانشان به جزیره کیش سفر می‌کنند تا وکالت پرونده کلاهبرداری عظیمی در این جزیره را عهده‌دار شوند. بهنوش و نیلوفر همسران این دو وکیل نیز به اصفهان رفته‌اند تا در سمینار وکلا شرکت کنند. در این میان کیفی پر از الماس مسیر زندگی این زوج‌ها را با اتفاقاتی همراه می‌کند.

عوامل این فیلم عبارتند از حسین ناظریان مدیر تصویر‌برداری، علیرضا نوین‌نژاد مدیر صدابرداری، مهدیه اعرابی طراح چهره‌پردازی، امیرحسین احدزاده طراح صحنه و لباس، ایمان پورقلی‌زاده دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز، سعید پرسا دستیار دوم کارگردان، محسن کرباسیان مدیر تولید و مجتبی حاجعلی جانشین تولید.

"به من کلک نزن" پنجمین تله فیلم سید مهدی برقعی است. وی پیش از این چهار تله فیلم "او شبیه گل داودی بود"، "وقتی سفر کردیم"، "تشخیص هویت" و "جایی برای اشتباه نیست" را در کارنامه ثبت کرده و دو فیلم سینمایی با "سفر به شرق" و "لج و لجبازی" را کارگردانی کرده ‌است.