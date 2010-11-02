فرماندار جدید شهرستان کنگاور معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید جواد زمانی نماینده کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس بعداز ظهر سه شنبه در این جلسه اظهارداشت: شاخص های توسعه در استان کرمانشاه در یک سال اخیر جهش قابل ملاحظه ای داشته است.

وی افزود: همانطوری که ریاست جمهور و اعضای دولت تمام تلاش و اهتمام خود را برای پیشرفت و اعتلای ایران اسلامی بکار گرفته اند، همه مسئولان موظف اند تلاش خود را برای توسعه منطقه محل خدمت خود مضاعف کنند.

زمانی در ادامه ضمن تبریک انتخاب استاندار کرمانشاه بعنوان استاندار نمونه کشور در زمینه توسعه صادرات غیر نفتی، این اتفاق را در همین راستا ارزیابی کرد و گفت: شهرستان کنگاور به عنوان اولین شهر ورودی استان کرمانشاه در واقع شناسنامه این استان محسوب می شود و چهره ای که از این شهرستان در معرض دید مسافران قرار می گیرد به نوعی معرف وضعیت استان است و همین امر لزوم تلاش مضاعف مسئولان شهرستان برای عمران و آبادانی آن را دو چندان می کند.

جلال منکرسی معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه نیز در این نشست گفت: پیشرفتهای فوق العاده ایران اسلامی در همه زمینه ها در سالیان اخیر بر کسی پوشیده نیست و همین امر دشمنان را به طراحی توطئه های گوناگون علیه مردم و مملکت ما واداشته است .

منکرسی با اشاره به اجرای طرح تحول اقتصادی گفت: این طرح بی تردید یک انقلاب اقتصادی برای نجات مملکت به شمار می رود و دشمن با شبهه افکنی و ناکارآمد خواندن طرح، پیش از اجرای آن قصد مایوس کردن مردم را دارد که مقابله با این ترفند دشمن بصیرت مردم همیشه آگاه ماست.

در پایان این جلسه حشمت الله عزیزی به عنوان فرماندار جدید شهرستان کنگاور معرفی و از خدمات ستارزنگنه تبار سرپرست سابق فرمانداری تقدیر و تشکر شد.