محمد طلوعی دبیر کمیته بین‌الملل انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این کمیته تازه‌ تاسیس و فعالیت‌های آن اینگونه گفت: طرح تشکیل کمیته‌ روابط بین‌الملل انجمن نویسندگان کودک در هیئت مدیره به تصویب رسید و در حال حاضر هر شنبه از ساعت 16 تا 18 در محل انجمن جلسه داریم.

وی ادامه داد: تعدادی از اعضای انجمن برای عضویت در کمیته اعلام آمادگی کرده اند و روند عضوگیری همچنان ادامه دارد و اتفاق خوبی که افتاده این است که برخی پیشنهادها از سوی اعضا هم مطرح شده که یکی از آنها هم در دستور کار کمیته قرار گرفته است.

دبیر کمیته بین‌الملل انجمن نویسندگان کودک و نوجوان درباره اقداماتی که به زودی از سوی این کمیته انجام می گیرد توضیح داد: در نخستین گام نامه‌ درخواستی خطاب به وزارت ارشاد تنظیم کرده و در آن خواستار مجوز حضور تعدادی از نویسندگان، شاعران و مترجمان کودک در جشنواره "بولونیا"ی ایتالیا در سال 2011 شده‌ایم.

طلوعی افزود: این نامه در همین هفته ارسال می‌شود و در تدارک تنظیم آیین‌نامه‌ای هستیم که طبق آن به افراد امتیازهایی داده شود و پس از رتبه‌بندی تعدادی از اعضا برای حضور در این رقابت جهانی که جایگاه مهمی در ادبیات کودک دارد، انتخاب شوند.

به گفته وی هر ساله تعدادی از تصویرگران ایرانی به این جشنواره می‌روند و توانسته‌اند ارتباط مستمر و موثری با تصویرگران کتاب کودک جهان برقرار کنند ولی این اتفاق درباره نویسندگان کتاب کودک در ایران نیفتاده است و این طرح در نظر دارد این خلاء را جبران کند.

نویسنده "قربانی باد موافق" اضافه کرد: طرح دیگری که در کمیته بین‌الملل در دست پیگیری است این است که همچون بسیاری از کشورها، بنیادی در ایران تاسیس شود که از مترجمانی که در دیگر کشورها آثار ایرانی را به زبان های مختلف ترجمه می کنند حمایت کند.

طلوعی در پایان با اشاره به اینکه این طرح هم به زودی به وزارت ارشاد ارائه می‌شود عنوان کرد: اگر این طرح تصویب شود انجمن نویسندگان کودک در نظر دارد از مترجمانی که در کشورهای مختلف آثار کودک و نوجوان ایرانی را ترجمه می کنند حمایت کند. انجمن همچنین در نظر دارد با رتبه‌بندی آثار منتشره در طول سال تعدادی از آنها را به مترجمان خارج از کشور معرفی کرده و با حمایت مالی فرصت جهانی شدن کتاب‌های کودک ایرانی را فراهم کند.