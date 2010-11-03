دکتر جودی آزونی استاد فلسفه دانشگاه تافتس آمریکا و فیلسوف زبان معاصر در مورد چگونگی نقد نظرات و آثار دیگران به خبرنگار مهر گفت: جایگاه فلسفه، جایگاه دقیق و ظریفی است. ادعاها و صحبتهایی که فیلسوفان می‌کنند استدلالهایی مبتنی بر فرضهای خاص هستند.

وی تصریح کرد: در واقع فیلسوف بر اساس جایگاه و موضع فلسفی خود استدلالهایی را بیان می‌کند. بر این اساس می‌توان ماهیت استدلالهای یک فیلسوف و جایگاه فلسفی او را بر اساس استدلالهایش دریافت.

مؤلف "گفتگو درباره هیچ" افزود: بنابراین بنده در نقد دیگران هم به فرضهای فیلسوف توجه دارم و هم به استدلالهای او. فرضهای او سنت فلسفی که بدان تعلق دارد را نشان می‌دهد و نقد یک فیلسوف هم باید بر اساس فرضهای فلسفی باشد و هم استدلالهای ارائه شده از سوی او.

وی خاطر نشان کرد: اما به طور کلی استدلال طرف مقابل اهمیت بیشتری نسبت به فرضهای ارائه شده دارند.

استاد فلسفه دانشگاه تافتس در مورد ضوابط اخلاق نقد نیز خاطر نشان کرد: اولین نکته در مورد نقد نظر دیگران این است که آن اندیشه خوب فهم و درک شود. در این خصوص باید اندیشه با دقت مورد بررسی قرار گیرد و آنچه به وی استناد می‌شود به طور دربست مورد پذیرش قرار نگیرد.

مؤلف "معرفت و مرجع در علوم تجربی" یادآور شد: در مورد نقد فیلسوفانی که آرای آنها گستره زیادی ندارند و توجهات زیادی را معطوف به خود نکرده‌اند مراجعه به مقالات و آثار آنها کفایت می‌کند.

وی تأکید کرد: اما در مورد فیلسوفانی که آثار آنها گستره زیادی را تحت تأثیر خود قرار داده و توجهات زیادی را معطوف خود کرده صرف توجه به آثار آنها کفایت نمی‌کند. برای نقد این فیلسوفان باید به کتابهایی که در مورد آنها نوشته شده و نقدهای صورت گرفته نیز توجه داشت.