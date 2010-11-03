تقویم ورزشی

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز چهار‌شنبه دوازدهم آبان‌ماه سال 1389هجری شمسی، مصادف است با بیست و ششم ذیقعده سال 1431 هجری قمری و برابر است با سوم نوامبر سال 2010 میلادی.

- دور برگشت از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

گروه E:

* باسل سوئیس - رم ایتالیا

* کلوج رومانی - بایرن مونیخ آلمان

گروه F:

* چلسی انگلستان - اسپارتاک مسکو روسیه

* زیلینای اسلواکی - مارسی فرانسه

گروه G:

* میلان ایتالیا - رئال مادرید اسپانیا

* اوسر فرانسه - آژاکس هلند

گروه H:

* پارتیزان بلگراد صربستان - براگای پرتغال

* شاختار دونتسک اوکراین - آرسنال انگلستان

- نشست کمیته فنی فدراسیون فوتبال برای بررسی عملکرد تیم‌های فوتبال نوجوانان و جوانان ایران در مسابقات قهرمانی زیر 16 سال و زیر 19 سال آسیا ساعت 9:30 امروز در دفتر علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال برگزار می‌شود.

- نخستین کاروان ورزشی ایران اعزامی به مسابقات آسیایی گوانگجو چین شامل تیم‌های فوتبال امید کشورمان، دوچرخه‌سواری، روئینگ و اسلالوم بامداد امروز از طریق دبی عازم این شهر شد.