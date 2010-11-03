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۱۲ آبان ۱۳۸۹، ۸:۳۵

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: پیگیری دور برگشت از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا و برگزاری نشست کمیته فنی فدراسیون فوتبال برای بررسی عملکرد تیم‌های فوتبال نوجوانان و جوانان از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز چهار‌شنبه دوازدهم آبان‌ماه سال 1389هجری شمسی، مصادف است با بیست و ششم ذیقعده سال 1431 هجری قمری و برابر است با سوم نوامبر سال 2010 میلادی.

- دور برگشت از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:
گروه E:
* باسل سوئیس - رم ایتالیا
* کلوج رومانی - بایرن مونیخ آلمان
 گروه F:
* چلسی انگلستان - اسپارتاک مسکو روسیه
* زیلینای اسلواکی - مارسی فرانسه
گروه G:
* میلان ایتالیا - رئال مادرید اسپانیا
* اوسر فرانسه - آژاکس هلند
 گروه H:
* پارتیزان بلگراد صربستان - براگای پرتغال
* شاختار دونتسک اوکراین - آرسنال انگلستان

- نشست کمیته فنی فدراسیون فوتبال برای بررسی عملکرد تیم‌های فوتبال نوجوانان و جوانان ایران در مسابقات قهرمانی زیر 16 سال و زیر 19 سال آسیا ساعت 9:30 امروز در دفتر علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال برگزار می‌شود.

- نخستین کاروان ورزشی ایران اعزامی به مسابقات آسیایی گوانگجو چین شامل تیم‌های فوتبال امید کشورمان، دوچرخه‌سواری، روئینگ و اسلالوم بامداد امروز از طریق دبی عازم این شهر شد.

کد مطلب 1183750

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