ماموریت شرکت کنندگان در نشست اصولگرایان و رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نبی حبیبی که در پایان نشست دبیران این حزب سخن می ‌گفت، با اشاره به اهمیت وحدت و توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه وحدت ملی را عامه مردم و خواص جدی بگیرند، اظهار کرد: ‌بزرگترین وظیفه نخبگان سیاسی ایجاد وحدت و انسجام اسلامی است، وحدت ملی یک مطالبه جدی مردم و مقام معظم رهبری از رجال سیاسی، احزاب و گروه ‌هاست، لذا جمعی از رجال سیاسی، احزاب و گروههای سیاسی به همت رئیس ‌جمهوری و پیشنهاد آقای عسگراولادی دور هم جمع شدند تا راهکارهای عملی رسیدن به وحدت را بررسی کنند.

وی افزود: بازخوانی مفهوم اصولگرایی و بازتولید گفتمان پیشرفت، خدمت و عدالت و پاسخ به مطالبات مردم و مقام معظم رهبری از مهمترین ماموریت‌های جمع یاد شده است.

حبیبی با تشکر از رئیس ‌جمهور که بستر دور تازه‌ای از همکاری و همیاری اصولگرایان را فراهم آورده، تصریح کرد: دشمن به شکاف بین نخبگان از یکسو و اصولگرایان از سوی دیگر امید بسته است، ما دور هم جمع شدیم تا بگوییم شکاف در این حوزه یک سراب است، عقلانیت اسلامی، ما را به سرچشمه‌های وحدت و همگرایی هدایت خواهد کرد.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی، ادامه داد: جمع یاد شده در فتنه سال گذشته امتحان خوبی دادند و از بصیرت کافی برای مقابله با ترفندهای آمریکا و تاکتیک ‌های جنگ نرم دشمن برخوردارند.

وی با اشاره به 13 آبان روز جهانی مبارزه با استکبار جهانی، بیان کرد: 13 آبان نماد مظلومیت ملت ایران است. تبعید امام (ره) در این روز، کشتار دانش‌آموزان در سال 57 و اشغال لانه جاسوسی در سال 58 سه نقطه مهم و محوری در تاریخ مقاومت ملت ایران در برابر استکبار جهانی است برخی نااهلان می‌خواستند سال گذشته روز مبارزه با استکبار جهانی را به روز نرمش در برابر آمریکا تبدیل کنند. اما بصیرت ملت دست رد به سینه آنان زد، خوشبختانه امروز خشم و کینه انقلابی ملت ایران در برابر مظالم آمریکا همچنان گرمی و حرارت خود را حفظ کرده است.

حبیبی تاکید کرد: نشست همگرایی اصولگرایان در آستانه 13 آبان یک خبر نویدبخش برای همه مردم بود و حکایت از یک هوشمندی در برابر ترفندهای غرب در ایران داشت، ماموریت اصلی جمع اصولگرایان بازتولید و بازخوانی اصولگرایی در سپهر سیاست ایران در مقابله با ترفندهای نبرد نرم آمریکا علیه ملت ایران است.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی، در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص دستاوردهای سفر مقام معظم رهبری به قم، اظهار کرد: سفر پربرکت مقام معظم رهبری به قم جایگاه مراجع عظام تقلید و حوزه علمیه قم را در یک مرتبه عالی در هدایت حرکت‌ های اسلامی در کشور، منطقه و جهان تثبیت کرد. هزاران طلبه از 100 کشور جهان در دیدار با ولی امر مسلمین جهان ماموریت خود را در نشر معارف الهی و مکتب اهل بیت (ع) مورد بازبینی قرار دارند. بی‌تردید این دیدار منشاء برکاتی در نشر اسلام، معارف الهی و تعمیق آموزه‌های دینی در سرتاسر جهان خواهد بود.

وی افزود: در این سفر نسبت بین حوزه، نظام و وظایف متقابل هر یک نسبت به یکدیگر مورد دقت قرار گرفت. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به عنوان یک مرجعیت سیاسی و فکری برای علما، طلاب و روحانیون تثبیت شد.

حبیبی خاطرنشان کرد: سفر پربرکت مقام معظم رهبری روح تازه‌ای به کالبد حوزه‌های علمیه در سرتاسر کشور دمید و یک نشاط علمی و فکری را در حل معضلات نظام پدید آورد که ان‌شاءالله در آینده‌ای نزدیک شاهد ثمرات آن خواهیم بود.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی، اضافه کرد: سفر مقام معظم رهبری خواب‌های دشمن برای حوزه علمیه را بدون تعبیر گذاشت و آرزوهای آنها را مبنی بر شکاف بین روحانیت، مراجع و بین نخبگان حوزه را بر باد داد.

حبیبی همچنین درباره برنامه زنده سیما و گفتگوی رو در روی رئیس ‌جمهوری با مردم در خصوص اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، اظهار کرد: دولت تمهیدات خوبی در اجرای هدفمند یارانه‌ها داشته است، اقتصاد کشور نیاز به تحولی عظیم دارد. اتفاق مهمی در نگاه به منابع و مصارف در کشور روی داده که آثار خود را در مصرف بهینه و نیز بهره ‌وری نشان خواهد داد.

وی افزود: ما معتقدیم اجرای درست هدفمند کردن یارانه‌ها راهی برای اصلاح الگوی مصرف در جامعه است، باید به دولت کمک کرد این پروژه عظیم را با موفقیت به پایان ببرد. اراده نظام در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، در حالی که استکبار بر طبل تحریم می‌کوبد، علامت اعتماد به نفس مجموعه نظام و دولت است.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در خصوص برنامه پنج‌ساله پنجم، گفت: همکاری خوبی بین دولت و مجلس در تدوین برنامه شده است که امیدواریم تا پایان بررسی این همکاری ادامه داشته باشد.

وی افزود: برنامه پنجم به دنبال یک الگوی اسلامی – ایرانی برای توسعه می‌باشد و این مهم ما را در چارچوب برنامه چشم‌انداز بیست ساله قرار می‌دهد تا اهداف نظام تحقق یابند.

حبیبی در مورد دیدگاه این حزب در خصوص مذاکرات هسته‌ ای، تصریح کرد: ما نمی‌دانیم در ژنو روی چه مباحثی می‌خواهیم گفتگو کنیم. مسئله هسته ‌ای ایران با راه ‌اندازی نیروگاه بوشهر و دقت ایران در حرکت در چارچوب ان. پی. تی. و ورود به باشگاه هسته ‌ای جهان حل شده است. مسئله تبادل سوخت هم منتفی است چرا که ما خود تولید کرده‌ایم. باید مذاکرات روی پرسش‌های کلیدی رئیس ‌جمهوری از 1 + 5 شکل گیرد. برای این کار بسته پیشنهادی ایران در سال گذشته بهترین پایه برای گفتگوهاست.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی، افزود: باید معلوم شود آن‌ها در گفتگو دنبال صح و آشتی هستند یا تداوم خصومت و دشمنی، اگر گفتگوها منجر به خصومت بیشتر شود چه فایده‌ای دارد. غرب پس از هر بار گفتگو فشار تهدید و تحریم را افزایش داده است. آیا معقول است با این نتایج دوباره به گفتگو بنشینیم؟!

حبیبی در پایان اظهار کرد: البته ما هیچ ‌گاه صحنه گفتگو را نباید ترک کنیم. ما اهل منطق و کاربرد عقلانیت در گشودن گره‌ ها هستیم و امیدواریم 1 + 5 بر اساس منطق و عقلانیت از گفتگوها بهره گیرد. بالاخره آن‌ها باید قبول کنند که ایران اسلامی تسلیم زور نخواهند شد.