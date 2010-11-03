رسانه اسلحه مقابله با دشمن در جنگ نرم است

آیت الله دکتر مهدی هادوی تهرانی رئیس موسسه رواق حکمت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تأکیدات مقام معظم رهبری در رابطه با جنگ نرم گفت: در جنگ نرم آنچه که مهم است نحوه اطلاعات، محتوای آن و شیوه عرضه این اطلاعات است.

وی افزود: برای مقابله با جنگ نرم باید محتوای اطلاعات دشمنان را شناسایی کرده و به تناسب اطلاعاتی که عرضه می‌شود، داده‌های مناسبی که پاسخگوی آن اطلاعات است عرضه کنیم، البته در این پاسخگویی باید مخاطب را به خوبی بشناسیم و به زبانی سخن بگوییم که برای مخاطب مفهوم باشد.

آیت الله هادوی تهرانی با اشاره به ضرورت شناسایی نقاط ضعف فکری و محتوایی دشمن برای حمله در جنگ نرم گفت: باید اطلاعات در جنگ نرم به زبانی مطرح شود که برای دشمنان قابل فهم باشد.

استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم تأکید کرد: به طور قطع در قبال چنین حمله‌ای آنها نیز عکس‌العملی نشان می‌دهند که اشراف ما نسبت به اطلاعاتی که از سوی آنها عرضه می‌شود امکان مقابله به مثل ما را با آن فراهم می‌کند.

وی تصریح کرد: جنگ نرم، جنگ در محدوده ایده‌ها و عقیده‌ها و اطلاعات است و نه میدان نظامی و جنگهای سیاسی است و با توجه به این ویژگی که جنگ نرم که یک فضای فکری عقیدتی و فرهنگی است، ابزارهای آن نیز از همین ویژگی ها برخوردار است و به تناسب این که دشمن از چه ابزارهایی استفاده می‌کند ما هم از ابزارهای مناسب استفاده کنیم.

دکتر هادوی تهرانی همچنین گفت: مسئله مهم در این رابطه عمق اطلاعات و اشراف ما بر وضعیت فکری و فرهنگی دشمن است. رکن بعدی مسئله عرضه اطلاعات است که به بحث رسانه، ابزارهای ارتباطی و زبانی است که ما برای این ارتباط استفاده می‌کنیم.

وی رسانه را ابزاری توصیف کرد که برای انتقال اطلاعات به کار گرفته می‌شود و نقش آنها در جنگ نرم به منزله اسلحه در جنگهای متعارف است.

آیت الله هادوی تهرانی اظهار داشت: اگر رسانه توانایی این را داشته باشد که نقاط ضعف دشمن را شناسایی کرده، به آن نقاط حمله مناسب کند و امکان نفوذ داشته باشد در مقابله جنگ نرم پیروز شده‌ایم در غیر این صورت در این میدان موفق نخواهیم بود.