گزارش کامل مهر از بدرقه تیم امید/ موفقیت و شکست این تیم دست خداست!

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که بعدازظهر امروز با حضور مهدی محمدی نبی، مهدی تاج، محمدی محمد نبی، عزیز محمدی، آرش کوشا مدیرعامل باشگاه سایپا ،عباس ترابیان، مهدی دادرس، مجتبی شریفی، فرامرز ظلی، کادر فنی و اعضای تیم امید برگزار شد ابتدا مهدی محمد نبی در سخنانی گفت: خوشبختانه عزم و حمایت خوبی در بین جامعه ورزش، زحمتکشان فدراسیون برای بدرقه تیم امید وجود دارد و امیدوارم با این توجه عمومی تیم امید بتواند به نتایج خوبی در بازیهای آسیایی دست یابد.

دبیرکل فدراسیون فوتبال با بیان اینکه بازیهای آسیایی تدارک خوبی برای حضور در المپیک لندن است، گفت: با وجود سرمایه های ارزشمندی نظیر آقای پیروانی، طاهری، طباطبایی و بازیکنان ارزشمند تیم ملی امیدوارم بتوانیم استفاده کافی را برای صعود به المپیک لندل ببریم.

درادامه این مراسم مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال با قدردانی از مدیرعامل باشگاه سایپا که همکاری نزدیکی با فدراسیون فوتبال دارد، گفت: این برای اولین بار است که از یک تیم ملی چنین بدرقه‌ای انجام می‌شود و خوشحالم که چنین آدابی را برای تیم ملی رعایت می شود.

وی اضافه کرد: من به موفقیت تیم امید بسیار امیدوارم و این حرف ممکن است برای من هزینه زیادی داشته باشد اما اعتقاد دارم این تیم می تواند در بازیهای آسیایی نتیجه بگیرد.

وی تصریح کرد:از همان روز اول که به همراه آقای عزیزمحمدی مذاکرات با آآقای غلامحسین پیروانی را آغاز کردیم، به کادر فنی آن اعتقاد داشتم و امروز با اطمینان می گویم که این تیم می‌تواند در بازیهای آتی روی سکو برود.

تاج در پایان از باشگاه ها بویژه ذوب آهن اصفهان به خاطر همکاری با این تیم تشکر کرد و گفت: امیدوارم این همکاری در نهایت با موفقیت تیم امید همراه شود.

در ادامه غلامحسین پیروانی طی سخنانی با تشکر از تمام کسانی که به فکر تیم امید بودند و برای آماده سازی این تیم تلاش کردند گفت: امیدوارم ما سربازان خوبی برای تیم امید باشیم. ما زحماتمان را کشیده ایم و قطعا در مسابقات آسیایی هرچه در توان داریم را می گذاریم و باید خدا هم کمک کند و با دعای خیر مردم بتوانیم شاهد موفقیت این تیم باشیم.

وی گفت: من به بچه ها ایمان دارم ولی موفقیت و شکست این تیم دست خداست همانطور که مارادونا با تیم آرژانتین و با وجود اینکه همه این تیم را قهرمان جام جهانی می دانستند حذف شد و راهی به جمع 4 تیم پایانی پیدا نکرد.

پیروانی تاکید کرد: مطمئن باشید در بازیهای آسیایی کم نمی گذاریم و هیچ بازیکنی کم فروشی نخواهد کرد، شکست این تیم متعلق به من است و هرگز از زیر بار مسئولیت آن شانه خالی نخواهم کرد.

وی ادامه داد: البته تنها سه روز است که این تیم با تمام نفرات دور هم جمع شده و در اردوهای گذشته 50 درصد این تیم با ما نبودند. با این وجود من هرگز این مسئله را رسانه ای نکردم و همواره اعتقاد داشتم این تیم از پتانسیل بالایی برخوردار است و می تواند در آسیا موفق شود.

پیروانی در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه باید پهلوان خوب باشیم نه قهرمان خوب گفت: بازیکنان امید باید قدر خودشان را بدانند چرا که امروز پول و امکانات در فوتبال ایران به اندازه کافی وجود دارد و بازیکنان امید باید به زیردستان خود هم کمک کنند آنها باید بدانند که روزی از صحنه فوتبال خواهند رفت و به جمع پیشکسوتان خواهند پیوست. متاسفانه این روزها ستاره هایی که در جام تخت جمشید بودند امروز در وضعیت معیشتی نامناسبی قرار دارند و کسی قدر چنین پیشکسوتانی را نمی داند.

وی در پایان گفت: امیدوارم تیم امید با دست پر از بازیهای آسیایی باز گردد هرچند در راه آماده سازی این تیم با مشکلاتی از نظر آماده سازی و همکاری باشگاهاه روبرو بودیم به طوری که ناگزیریم در بازیهای آسیایی اولین دیدار تدارکاتی مان را با تمام نفرات مقابل ترکمنستان برگزار کنیم.

در ادامه فرامز ظلی رئیس کمیته پیشکسوتان فدراسیون فوتبال با انتقاد از بی توجهی به پیشکسوتان به کسانی که برای فوتبال این ممکلت زحمت کشیده اند گفت: امروز با دل و جان برای بدرقه تیم امید آمده ام چرا که با سه مدال آسیایی بر روی سینه کسی توجهی به پیشکسوتان ندارد و متاسفانه بسیاری از پیشکسوتان ما امروز در شرایط معیشتی نامناسبی قرار دارند.

در پایان آرش کوشا مدیر عامل باشگاه سایپا همزمانی این مراسم با روز "دق الارض" را اتفاقی مبارک و نیکو توصیف کرد و اظهار داشت: تقارن این مراسم با چنین روزی که تولد زمین است و منجی عالم از خانه کعبه ندای عدالت را بر زمین گسترش خواهد داد تا آرمانهای والای بشری موفق شود پیوند مبارکی است.

وی خطاب به بازیکنان تیم امید اضافه کرد: امروز میلیونها ایرانی شما جوانان را که نخبگان جامعه هستید با یک دنیا صفا، صمیمیت، دعا و عشق بدرقه می کنند و اعتقاد دارم شما جوانان ملتی هستید که می‌توانید کارهای بزرگی انجام دهید.

کوشا تصریح کرد: شما سفیرانی هستید که مسئولیت سنگینی را برعهده دارید و خوشبختانه غافله سالار این کاروان انسان بزرگ و ارزشمند نظیر غلام پیروانی است که بی تردید یکی از چهره های ارزشمند و بی بدیل ورزش کشور هستند.

وی با تقدیر از فدراسیون فوتبال در پرورش دسته گلی نظیر تیم امید افزود: شما بازیکنان باید بداند دل میلیونها ایرانی همراه شماست و به برکت این روز عزیز و مردم دعاگو و با همت و عزم راسخ و پولادین خود برای اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران تلاش کنیم.

در پایان این مراسم لوح تقدیر، جوایز نقدی و بسته فرهنگی به هر یک از اعضای تیم فوتبال امید اهدا شد. ضمن اینکه مقرر شد در صورت قهرمانی این تیم در بازیهای آسیایی از سوی بسیج ورزش کشور، سفر به کربلا و همچنین از سوی استانداری رضوی سفر زیارتی سه روزه به مشهد مقدس اهدا شود.