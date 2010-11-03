یثربی دراین باره به خبرنگار مهر گفت: نمایش" اتاق تاریک" را برای شرکت در بخش چشم‌انداز جشنواره بیست و نهم تئاتر فجر آماده می‌کنم. این نمایشنامه را فروردین امسال و قبل از اجرای نمایش" پری‌خوانی عشق و سنگ" نوشته‌ام.

وی ادامه داد: " اتاق تاریک" را از یکی از شعر‌های اکتاویو پاز که می‌گوید: "هر اتاقی قلب جهان است" الهام گرفتم. در این اتاق مکان‌های مختلف چون گورستان، دفتر ازدواج و طلاق، خانه و... وجود دارد اما همه به یکدیگر ربط دارند پس ساختار این نمایش اپیزودیک نیست بلکه تو در تو و مانند داستان‌های هزار و یک شب است.

این کارگردان افزود: "اتاق تاریک" برگرفته از معضلات امروز جامعه است. در واقع تم واقعی این نمایشنامه "خوشبختی چیست؟" است و اینکه آیا خوشبختی را می‌توان در یک اتاق پیدا کرد. این نمایش اثر پر بازیگری است که حدود 20 هنرمند در آن به ایفای نقش می‌پردازند.

یثربی گفت: رحیم نوروزی، عامر مسافر آستانه، فریدون محرابی، میثم جوادی، مهسا کریم‌زاده، افسون دلخواه، تورج ثمینی‌پور، هلیا امامی و ژاله شعاری بازیگرانی هستند که تا کنون حضورشان در این نمایش قطعی شده است. چهار بازیگر سینمایی در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازند که به زودی مشخص می‌شوند.