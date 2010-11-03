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۱۲ آبان ۱۳۸۹، ۹:۰۰

یثربی در گفتگو با مهر:

ساختار "اتاق تاریک" شبیه داستان‌های هزار و یک شب است

ساختار "اتاق تاریک" شبیه داستان‌های هزار و یک شب است

چیستا یثربی که نمایش "اتاق تاریک" را برای شرکت در جشنواره بیست و نهم تئاتر فجر آماده می‌کند آن را اثری درباره خوشبختی بر اساس داستان‌های هزار و یک شب می‌داند.

یثربی دراین باره به خبرنگار مهر گفت: نمایش" اتاق تاریک" را برای شرکت در بخش چشم‌انداز جشنواره بیست و نهم تئاتر فجر آماده می‌کنم. این نمایشنامه را فروردین امسال و قبل از اجرای نمایش" پری‌خوانی عشق و سنگ" نوشته‌ام.

وی ادامه داد: " اتاق تاریک" را از یکی از شعر‌های اکتاویو پاز که می‌گوید: "هر اتاقی قلب جهان است" الهام گرفتم. در این اتاق مکان‌های مختلف چون گورستان، دفتر ازدواج و طلاق، خانه و... وجود دارد اما همه به یکدیگر ربط دارند پس ساختار این نمایش اپیزودیک نیست بلکه تو در تو و مانند داستان‌های هزار و یک شب است.

این کارگردان افزود: "اتاق تاریک" برگرفته از معضلات امروز جامعه است. در واقع تم واقعی این نمایشنامه "خوشبختی چیست؟" است و اینکه آیا خوشبختی را می‌توان در یک اتاق پیدا کرد. این نمایش اثر پر بازیگری است که حدود 20 هنرمند در آن به ایفای نقش می‌پردازند.

یثربی گفت: رحیم نوروزی، عامر مسافر آستانه، فریدون محرابی، میثم جوادی، مهسا کریم‌زاده، افسون دلخواه، تورج ثمینی‌پور، هلیا امامی و ژاله شعاری بازیگرانی هستند که تا کنون حضورشان در این نمایش قطعی شده است. چهار بازیگر سینمایی در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازند که به زودی مشخص می‌شوند.

کد مطلب 1183796

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